Gigi Saavedra al Concejo: “Es un renacer para Defensa Comunal”

La Elecciones Legislativas pasaron, y con ella semanas de intenso trabajo para las fuerzas políticas participantes. Entre ellos, defensa Comunal, quien luego de mucho tiempo, volvió a ir a las urnas en solitario, con la histórica Lista 109.

Esto fue un desafío para el partido vecinalista, que venía participando en alianzas con el PRO y la unión cívica radical.

Este domingo, el 16,87 % del electorado respaldó el proyecto presentado por Defensa, que llevaba como primera candidata al Concejo Deliberante a Gisele “Gigi” Saavedra, y a María Natalia Correa al Consejo Escolar.

Con este más que ajustado porcentaje, lograron parte del objetivo, y Gigi Saavedra los representará en el HCD.

“La jornada de ayer fue intensa y emotiva. Vivimos una experiencia única con nuestros simpatizantes y militantes, quienes se movilizaron para apoyar nuestra causa. A pesar de los resultados, estamos orgullosos del esfuerzo y la dedicación de nuestra gente y de la lista”, aseguró Saavedra.

“Sabíamos a qué nos enfrentábamos por ir solos, y los resultados fueron buenos, es un renacer para Defensa Comunal. Estamos convencidos de que nuestra lucha por los ideales es justa y seguiremos trabajando para fortalecerla”, aseguró la actual Consejera Escolar.

A partir del 10 de diciembre, en el Concejo habrá modificaciones, con mayoría absoluta por parte del Ejecutivo (con seis miembros), y las restantes bancas divididas en partes iguales por Defensa Comunal y La Libertad Avanza (tres cada uno).

“Imaginamos un Concejo Deliberante que refleje la voluntad popular. Desde mi lugar trabajaré junto a Carina (Soberón) y Luis (Lamarque) para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, como lo vienen haciendo Pedro (Gerbelli) y Lorena (Pretti), con responsabilidad y compromiso para abordar los desafíos que enfrenta nuestra comunidad”, aseguró Gisele Saavedra.