Torneo de Beach Newcom Femenino, en Ranchos

Con la participación de 5 equipos, en el día de ayer se disputó en la cancha de arena del Centro de Educación física de nuestra ciudad, un Torneo de Beach Newcom, solo para mujeres.

En esta oportunidad, visitaron Ranchos, los equipos de Fénix (de Las Flores), Belgrano, Incorregibles A y B (de Florencio Varela); quienes fueron recibidas por Fortineras.

La jornada comenzó a las 17 hs, y finalizó alrededor de las 23,30 hs., disfrutándose de una jornada a puro deporte y camaradería.

Fortineras

El equipo Campeón fue Fénix, y Subcampeón Incorregibles B.

“El equipo local realizó un buen torneo, aunque no alcanzó para llegar al podio”, explicó el Profesor Horacio tebes, quien además aprovecha la ocasión para brindar “mis felicitaciones a todo el plantel de Fortineras; y mi agradecimiento a todos los que colaboraron”.