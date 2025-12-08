Tenis: Rey y Rescinito definen el pase a semifinales

Continuando con el último torneo de Tenis del Country Golf Chascomús, donde hay rancheros en competencia, se vivió una nueva jornada definitoria.

publicidad

En fase de definición, esta mañana Enrique Rescinito sacó pasaje a la semifinal de dicho torneo, al ganar por WO, ya que Emanuel Tolaba (otro ranchero), se había contracturado y lesionado en la jornada de ayer, y no pudo presentarse. De esta manera, Rescinito se encontrará con Luciano Rey, otro ranchero que viene pisando fuerte sobre el polvo de ladrillo, y quien dio cuenta en esta oportunidad de un difícil y complicado adversario: el brandseño Pablo Cardoso, en sets corridos 6/3 -7/5, en un partido de 2 hs y 30 minutos.

El oriundo de Ranchos supo demostrar con buen juego y definición que se puede soñar en grande, al levantar el segundo set 1/5 abajo, y cerrarlo 7/5 a su favor.

En esta oportunidad los rancheros, más allá del resultado, entre ambos aseguraron una plaza para la final de este certamen de Tenis, en la Categoría Cuarta.

Las semifinales se jugarán este lunes feriado nacional, en el horario de 10.30 hs, y la final 16.30 hs., en las canchas de Tenis del Country Golf Chascomús.

“Esperamos que muchos rancheros, y gente de otras localidades vecinas, se puedan sumar para disfrutar y alentar a los rancheros en otra jornada de Tenis inolvidable”, invita Rey.