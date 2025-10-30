Taekwondo: Nueva mesa de examen de la Academia Ursino

La Academia taekwondo Ursino competición, a cargo del Senior Master Alejandro Ursino (8vo dan) llevó a cabo la cuarta mesa de examen en nuestra ciudad, donde 21 alumnos fueron promovidos a su nueva graduación.

Los alumnos “rindieron un muy buen examen, realizando todo tipo de trabajo como, primeramente, precalentamiento, elongación, trabajo técnico, combinaciones, formas de graduación, enfrentamiento para semi combate, defensa personal, trabajo de escudo para verificar la velocidad, potencia y técnica; palmetas, técnica de habilidad, resistencia, trabajo físico, técnicas de 1- 2 y 3 pasos, rotura de maderas, y lección oral”, detalló el instructor.

Los promovidos fueron:

Tiziana Lomba y Antonia Magariños promovidas a cinturón negro primer dan;

Bastian Rojas y Santino Galcerán a cinturón rojo;

Tahiel Orphans; Emily Girod; Alan Curtis y Roberto Maciel promovidos a cinturón azul punta roja;

Hanna Speranza a cinturón azul;

Irina Lois a cinturón verde punta azul;

Alejo Núñez a cinturón amarillo punta verde;

Bianca Etcheandy, Emma Lamarque, Ian Sosa, Matías Quiroga, Alma Rojas; Benicio y Paul Mendizábal, a cinturón amarillo completo;

Indio Galeano,Tiziana y Teo Badano a cinturón blanco punta amarillo.

“Felicitaciones a todo el equipo por su muy buen examen; también muchas gracias a todos los padres y familiares que estuvieron presente apoyando el equipo; a los cinturones negros de la Academia, y a todos los que apoyan a la Escuela de Ranchos “, destacó ursino, invitando a quienes quieran sumarse: “seguimos trabajando durante todo el año, los días lunes, viernes y sábados en el Centro de Jubilados. Pueden comenzar niños a partir de 5 años en adelante, sin límite de edad, ambos sexos. Comunicate al 2241 55 3561”