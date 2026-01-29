Sergio Fredes se prepara para el Tour de San Carlos 2026

La competencia se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero, con tres etapas que incluyen una contrarreloj y recorridos desafiantes por los municipios de San Carlos, Pan de Azúcar y Aiguá, en el vecino país de Uruguay.

Allí estará participando el ranchero Sergio Omar Fredes, en el equipo Club Ciclista Punta del Este, de la Federación Ciclista de Maldonado.

Organiza la competencia es organizada por el Club Ciclista Carolinos en colaboración con el Municipio de San Carlos y cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado. Es parte del calendario de la Federación Ciclista Uruguaya.

Etapas del Tour

1. Primera Etapa – Contrarreloj Individual:

• Fecha: 30 de enero

• Distancia: 10 km

• Inicio: Desde el Teatro de Verano «Cayetano Silva» a las 16:00 horas.

2. Segunda Etapa – Recorrido en Línea:

• Fecha: 31 de enero

• Distancia: 147,1 km

• Ruta: Desde San Carlos hacia Pan de Azúcar, incluyendo el repecho Ramallo en la Ruta 60.

3. Tercera Etapa – Etapa Final:

• Fecha: 1 de febrero

• Distancia: 148 km

• Ruta: Recorrido entre San Carlos y Aiguá, atravesando la Sierra de Carapé, un desafío significativo para los ciclistas.