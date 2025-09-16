Se posterga una semana el Rally de Arrecifes

El clima nos sigue jugando en contra y nos posterga nuevamente el reinicio de las actividades luego del receso de invierno. Ya que en común acuerdo entre las diferentes partes organizativas del Rally de Arrecifes, se ha decidido posponer siete días la realización de la fecha que estaba programada para el próximo fin de semana, tras analizar los pronósticos meteorológicos y observa las grandes chances de lluvias para todos los días de actividad.

Por tal motivo y para no crear molestias para los participantes, trabajadores y público en general, se toma con anticipación esta medida y los esperamos los días 26, 27 y 28 de septiembre para disputar la competencia en la Cuna de Campeones, que ha generado mucha expectativa y al día de la fecha suman casi 90 inscriptos, siendo un récord en lo que va de la presente temporada.

Prensa Rally Mar y Sierras