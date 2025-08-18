Se corrió la “Carrera del Año” de la Limitada Belgranense

Triunfo de Raúl Grasa en los titulares y Gastón Billeres en los invitados

publicidad

Ante un muy buen marco de público, y en una jornada mayormente nublada, la Limitada Belgranense completó el organigrama válido por la 5ª fecha de la temporada, en el autódromo “Gabriel Appella” de la ciudad de General Belgrano, en el Gran Premio “Juan Carlos Peña”, en fecha con pilotos invitados disputando las dos finales. Allí estuvo presente el piloto ranchero, Alejandro Irigoyen, quien no logró los resultados esperados.

Pasadas las 13 horas, en una actividad que se demoró por la llovizna caída en la madrugada y parte de la mañana, se puso en marcha la final para pilotos titulares con 22 protagonistas. Iniciada la carrera Juan Urruty, el poleman de la jornada sabatina, tomó la punta de la competencia seguido bien de cerca por Raúl Grasa, hasta que en la segunda vuelta Grasa estiró el frenaje en la última curva por afuera, y antes de empezar a doblar logró agarrar la punta de la carrera a través de esa gran maniobra.

El momento de mayor susto de esta final fue cuando ingresó el pace car, y algunos pilotos no vieron las marcaciones del mismo, produciéndose una serie de golpes en la recta principal, quedando fuera de carrera Ayrton Grasa, Johnston y Fuente; mientras que Thiago Del Río podía volver a la competencia.

Una vez relanzada la final, “Taca” Grasa comenzó a imponer su ritmo de carrera, y logró hacer una buena diferencia al resto. A Urruty se le desprendía el capuchón de una bujía quedando en cinco cilindros y retrasándose en el clasificador, mientras que Grifes y Villanueva ascendían en el clasificador y completaban el podio junto a Raúl Grasa.

Había buenos trabajos de Irigoyen, que llegaba cuarto; Urruty terminaba quinto con problemas; era bueno lo de Manso que finalizaba sexto; mientras que Brunner finalizaba séptimo luego de sufrir un toque de Peña quien recibía el recargo de puestos por el Comisario Deportivo. Una vez terminada la competencia el Deportivo le daba la sanción de recargo de 5 puestos a Ayrton Grasa para la clasificación de la próxima carrera por maniobras peligrosas.

Cuando faltaban pocos minutos para las 16 horas, se ponía en marcha la final para los pilotos invitados. Ni bien se apagaba el semáforo el poleman Gastón Billeres agarraba la punta de la carrera, y de a poco le empezaba a hacer diferencia a Tomás Otegui que era el segundo y peleaba con Valentino Lezcano, Lucas Bayala y Mauro Trivillin.

En la tercera vuelta, Lezcano abandonaba por problemas en la caja, y la lucha era entre Otegui, Bayala y Trivillin; mientras que en la punta Billeres continuaba haciendo diferencia con un gran ritmo. Pero la segunda mitad de la carrera fue diferente ya que de a poco Otegui empezó a viajar en soledad también, y a achicar la diferencia con el líder Billeres, hasta llegar a las tres últimas vueltas en las cuales fue una definición mano a mano entre Billeres, con el auto de Villanueva, y Otegui con el auto de Raúl Grasa. Fueron tres giros a todo o nada en donde Billeres uso toda su experiencia para contener los embates de Otegui, quien en la última vuelta fue por afuera en la última curva de la pista y Gastón utilizó una gran maniobra defensiva para salir adelante a la recta.

Gastón Billeres, con el auto de Villanueva, se quedó con la victoria para los invitados; segundo finalizó Tomás Otegui, con el auto de Raúl Grasa; y completó el podio Lucas Bayala, con la máquina de Grifes. Buena faena de Mauro Trivillin, binomio de Irigoyen, terminando cuarto; al igual que Mariano Pozo terminando quinto con el auto de Thiago Del Río.

Con estos resultados extra oficialmente Raúl Grasa estiró la diferencia en la punta del campeonato acumulando 196,5 puntos; el nuevo segundo es Ignacio Grifes con 152 unidades; tercero Thiago Del Río con 140; cuarto Damián Villanueva con 135,5 unidades y quinto Alejandro Irigoyen con 119 puntos.

La próxima fecha de “La Histórica” será dentro de 35 días, el fin de semana del 20 y 21 de septiembre en el autódromo Ciudad de Brandsen, circuito “Francisco ‘Pancho’ Alcuaz”.

Prensa Abel Urfini