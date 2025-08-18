En un trágico accidente pierde la vida un vecino de Villanueva

Esta mañana, el medio digital El Titular, informó que, en la madrugada de este lunes 18 de agosto, minutos antes de las 3:00 hs., se produjo un fatal accidente en la Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 65, en jurisdicción del partido de General Belgrano.

Por motivos que son materia de investigación, un automóvil Peugeot 208 colisionó contra la parte trasera de un camión.

Producto del impacto, el conductor del auto fue trasladado por los servicios de emergencias al Hospital Municipal “Juan E. de la Fuente” de General Belgrano para su asistencia médica. Minutos más tarde, desde el hospital se informó que el conductor, domiciliado en la localidad de Villanueva, partido de General Paz, había fallecido.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial de General Belgrano, efectivos del Destacamento de la Policía Vial de Casalins, partido de Pila, por corresponder la jurisdicción y demás servicios de emergencias.

El sector fue preservado hasta la llegada de los peritos de la Policía Científica de General Belgrano, quienes realizaron las pericias de rigor.

Por lo ocurrido, se instruyeron actuaciones por HOMICIDIO CULPOSO, con intervención de la Ayudantía Fiscal de General Belgrano.

Fuente: El Titular