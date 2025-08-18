Newcom Ranchos:  Fortineros subcampeón en Trenque Lauquen

Este fin de semana se disputó un Torneo Provincial en Trenque Lauquen, donde la Categoría mixta +50 de Newcom Ranchos se hizo presente.

“Fortineros” arrancó con el pie derecho. Jugó su primer encuentro ante Entre Amigos, de General Lamadrid, imponiéndose por 2 a 0.

En su segunda participación, le ganó a Los Escorpiones, de Saliqueló; y posteriormente a Corsarios de Patagones, cerrando la jornada del sábado con triunfo ante Talento de Dorrego.

El día domingo, la competencia tuvo continuidad. “En un tremendo partido jugado en la mañana, Fortineros se impone por 2 set a 0 a la Garra de Berazategui (LG La Plata), un durísimo rival”, considera el Prof. Horacio Tebes.

De esta manera, el equipo ranchero terminó primero de la zona A, y por la tarde jugó la final con el primero de la zona B, Kosiukos.

“En el primer set, Kosiukos se impuso, y a Fortineros le costó acomodarse. El segundo set fue para Fortineros, definiéndose el encuentro en tie break 10 a 7 para Kosiukos”, explicó Tebes, que aseguró que “en resumen, (fue) un gran torneo para Fortineros” que se coronó subcampeón.