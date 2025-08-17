AJEDREZ: Exitoso torneo jugado en nuestra ciudad

Con una excelente organización, se llevó a cabo el pasado sábado 16, en el Club de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad, la 3° fecha del Prix Zonal de la Cuenca del Salado, con un total de 50 jugadores de Brandsen, Belgrano, Monte, Las Flores, Cañuelas, Castelli, de Chascomús (sumándose después de muchos años de no participar), y Ranchos.

La modalidad fue 7 rondas con 12 minutos por jugador, más tres segundos por jugada.

En la categoría libres, se coronó campeón, con 5 puntos, Bruno Dalton de Monte, el segundo puesto quedo para Mario Orlando de Las Flores con 4,5 puntos, y completó el podio Mauro Brivio, de Castelli, también con 4,5 puntos.

En Senior y primero en la general fue para el belgranense Alberto Celada, que llegó a los 6 puntos.

Los alumnos de la Escuela Municipal que participaron fueron, entre los infantiles, primer torneo para Noha Calo y Giovanni Serio en Sub 8, logrando el 3° y 4° puesto respectivamente. Entre los Sub 10, Alejandro Kania, finalizó 2° con 5 puntos, y Bautista Castro se quedó con el 3° puesto. Entre los Menores, Alma Viceconte, logró 2 puntos. En la categoría Libres, Sub 18 y Sub16 participaron Aluminé Villar, Guadalupe Zaniratto, Luciano Villar, Walter Díaz y Luciano Bernal que consiguió la 2° ubicación en Sub 18.

La próxima fecha se jugará en Brandsen, el 6 de septiembre.

¡felicitaciones para ellos!

“Por ultimo quiero agradecer a todos los que hicieron posible tal evento, al Secretario de Deportes, Juan Pablo Uribarri, a Ruben Cardoso de Brandsen por darme una mano en la fiscalización del mismo y a Hernán Díaz y Joana Romero, en el armado del salón y atención del bufet. ¡muchas gracias a todos!”, expresa el Prof. Alejandro Taus.

