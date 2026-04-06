Ranchos fue sede de un destacado encuentro provincial de Newcom

Durante el pasado fin de semana, la localidad de Ranchos vivió una verdadera fiesta del deporte, con la realización de un importante torneo provincial de Newcom, que reunió a equipos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

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El evento, organizado de manera conjunta entre FEVA y el equipo Ranchos Newcom, se desarrolló en las instalaciones del CEF N° 157, donde durante dos jornadas se disputaron partidos cargados de emoción, compañerismo y un gran nivel deportivo.

Participaron delegaciones de diversas ciudades, lo que permitió no solo el intercambio deportivo, sino también el fortalecimiento de vínculos entre los distintos equipos que forman parte de esta disciplina en constante crecimiento, especialmente entre los adultos mayores.

A lo largo del torneo, se destacó el compromiso de los jugadores, el respeto dentro y fuera de la cancha, y el acompañamiento del público, que se acercó a disfrutar de cada encuentro.

Además, el torneo contó con servicio de cantina a cargo del equipo anfitrión, generando un espacio de encuentro y camaradería para todos los presentes.

Desde la organización se valoró el acompañamiento de las autoridades locales y de las distintas áreas municipales, que hicieron posible el desarrollo de esta competencia en la ciudad.

Sin dudas, este torneo dejó un balance altamente positivo, consolidando a Ranchos como un punto de referencia para el Newcom en la región, y reafirmando la importancia del deporte como herramienta de integración, salud y comunidad.

El Torneo fue ganado por 9 de Julio, quien se impuso en la final a Saladillo.

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