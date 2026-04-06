DESAFÍO CHASCOMÚS: Gran jornada para el MTB Ranchos

Este domingo se corrió una nueva edición del Desafío de MTB de Chascomús, en el cual hubo presencia ranchera.

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En el circuito dispuesto en la costanera de la Laguna, el MTB Ranchos se sumó a una gran concurrencia, que tuvo como ganador al Chascomunense Marcelo López, imponiéndose en la categoría competitiva de los 48K.

En el caso de los rancheros, tuvieron muy buenos resultados:

Franco Cañete: 5º Participativa 18 K – Masculino +40

Damián Andreoli: 3º. Promocional 23K – Masculino 39 a 48

Nicolás Brown: 8º Competitiva 48K- Masculino/Elite

Damián Durán: 5º Competitiva 48K- Masculino/Master B (45 a 49)

Pablo Ilarregui: 6º Participativa 18 K – Masculino +40

Eduardo Salinas: 8º Promocional 23K – Masculino 49 a 58

Federico Bruno: 4º Promocional 23K – Masculino 39 a 48

Todos los podios:

CATEGORÍA COMPETITIVA (48K)

Mujeres

1 Karina Arriondo – 1:35:08

2 Julia Zaprano – 1:36:47

3 Adriana Núñez – 1:37:40

Varones

1 Marcelo López – 1:22:07

2 Fernando Palhinha – 1:25:20

3 Valentín López – 1:25:21

CATEGORÍA PROMOCIONAL (23K)

Mujeres

1Natalia Pascual – 1:00:27

2 Laura Franco – 1:02:12

3 Gabriela Caremoli – 1:05:03

Varones

1 Nicolás Noya – 0:59:14

2 Agustín Yrigoyen – 0:59:37

3 Gonzalo Saint Jean – 0:59:40

CATEGORÍA PRINCIPIANTES (18K)

Mujeres

1 Antonela Ferrero – 0:44:30

2 Flavia López – 0:47:11

3 Fiorella Lucila – 0:50:14

Varones

1 Federico Buhomo – 0:38:32

2 Santino Gonzales – 0:38:34

3 Ariel Corsinte – 0:40:31

Resultados completos del Desafío MTB Chascomús acá: https://docs.google.com/…/2PACX…/pubhtml