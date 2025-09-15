Programa oficial de actos 114° aniversario de Loma Verde

El Intendente Municipal Juan Manuel Álvarez conjuntamente con el Delegado Municipal, Marcelo Mendilahatzu, tienen el agrado de invitar a usted a participar de los actos programados con motivo de celebrarse 114º aniversario de la fundación de la localidad de Loma Verde.
publicidad
JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE
11:00 hs. – Capilla Sagrado Corazón
- Misa Aniversario
DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE
10:30 hs. – Plazoleta “Tte. Coronel Conde”
- Izamiento de Pabellones.
11:00 hs. – Avenida Chiramberro
- Palabras alusivas en el Palco Oficial.
- Desfile Cívico Tradicionalista
14:00 hs. – Playón del Polideportivo Municipal
- Espectáculo Artístico, con la actuación de grupos de canto y danzas locales y regionales.
Noticia patrocinada por