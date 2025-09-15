Programa oficial de actos 114° aniversario de Loma Verde

El Intendente Municipal Juan Manuel Álvarez conjuntamente con el Delegado Municipal, Marcelo Mendilahatzu, tienen el agrado de invitar a usted a participar de los actos programados con motivo de celebrarse 114º aniversario de la fundación de la localidad de Loma Verde.

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

11:00 hs. – Capilla Sagrado Corazón

Misa Aniversario

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

10:30 hs. – Plazoleta “Tte. Coronel Conde”

Izamiento de Pabellones.

11:00 hs. – Avenida Chiramberro

Palabras alusivas en el Palco Oficial.

en el Palco Oficial. Desfile Cívico Tradicionalista

14:00 hs. – Playón del Polideportivo Municipal

Espectáculo Artístico, con la actuación de grupos de canto y danzas locales y regionales.