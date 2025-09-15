Meri Morelli renunció como Consejera Escolar

Faltando menos de 3 meses para cumplir su mandato, la Consejera Escolar María Elena “Meri” Morelli, renunció a su cargo.

La consejera, que integró la lista del Frente de Todos en 2021, compartió candidatura junto a Damián Novelino (entre los titulares), y los suplentes eran Paula Barrera y Hugo Cabrera, quienes no aceptaron reemplazarla.

El primero en la línea de reemplazo es Novelino, quien confirmó que al tratarse de poco más de dos meses, y a esta altura del año, donde “estoy abocado a la escuela, a las articulaciones, y un montón de proyectos, no sería muy beneficioso para todo lo que estamos haciendo ahora”. Es de destacar, que Damián es el Director de la Escuela de Artística de General Paz, y profesor de dicha rama en establecimientos educativos, lo cual asumir en el Consejo por tan breve lapso solo generaría complicaciones. Del mismo modo que Paula Barrera, quien también es Profesora en distintos establecimientos, y Hugo Cabrera que se desempeña en la Orquesta Escuela de General Paz.

“Estoy dando cursos del CEA, trabajo en el Instituto, y en secundarias. Es desordenar muchas instituciones por 3 meses”, justificó Barrera; mientras que Cabrera esgrimió que no aceptó debido a que “no puedo dejar la Orquesta; y hacer las dos cosas al mismo tiempo también es imposible, porque es mucha responsabilidad, y es demasiado”.

“En este momento no puedo dejar la Orquesta porque estamos con la planificación del concierto de fin de año… Yo tengo tres cargos (Coordinador, Docente de Práctica Orquestal y Profesor de Contrabajo) en la Orquesta, y tendría que conseguir suplente para los tres cargos, y es prácticamente inviable, porque no hay, no es como en la escuela, que de un día para otro tenés suplente. Acá no tenemos esa posibilidad”, explica Cabrera.

Díaz, Ruiz, Morelli y Saavedra

Ante este panorama, permanecerá el Consejo con tres miembros hasta el 10 de diciembre, cuando se incorporen los recientemente electos, Verónica Arenas y Luis Sabatié.

Cabe recordar que Morelli era la Tesorera, y el cuerpo es actualmente presidido por María del Carmen Ruiz, el vicepresidente Telmo Martín Díaz (a quienes aún le restan dos años de mandato); y completa Gisele Anahí Saavedra (Secretaria), la cual finaliza su gestión, y fue electa Concejal en las pasadas elecciones del 7 de septiembre.

La determinación de Morelli de no completar su mandato, se debió pura y exclusivamente a una decisión personal, pero principalmente laboral, ya que ocupará un cargo que fue recientemente liberado al acogerse al beneficio jubilatorio quien lo ocupaba.

“El viernes renuncié, y el motivo es que me convocaron de SAD (Secretaría de Asuntos Docentes) como SPOT (Secretaria – Servicio Provisorio de Orden Técnico)”, confirmó la propia Morelli, quien aclaró que ese puesto “lo aprobaron porque hace tiempo ya venían solicitando más recurso humano, después que varias se han jubilado. La realidad es que me lo ofrecieron, y yo para poder aceptar tenía que renunciar al Consejo”.

“No era mi idea irme así, sino el 10 de diciembre cuando terminaba mi mandato”, aseguró la docente. “Lo hablé con Carmen (Ruiz), y ella se puso re contenta por mí y me dijo que es mi futuro. Yo sino tengo que volver a grado, y viajar a Villanueva”, que es donde tiene su cargo base. “En cambio acá, es tarea administrativa, y ya no me falta tanto para jubilarme”, evalúa.

Como decíamos anteriormente, la decisión tiene que ver con un crecimiento profesional, y una oportunidad que se dio en este momento, pero Meri aclara que “no tuve ningún problema. Al contrario, hoy me fui a despedir y todos me desearon lo mejor, y se alegraron por mí”.

En cuanto a su gestión, afirma que “los 4 años en Consejo fueron de aprendizaje. Ver la escuela desde otro lugar”.