Buenos Aires se quedó con el primer lugar en los JADAR 2025

La delegación bonaerense se consagró campeona de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), disputados en Rosario, al liderar el medallero general con un total de 257 preseas. Con este logro, las y los atletas de la Provincia alcanzaron un resultado histórico que consolida al deporte bonaerense como referencia nacional en alto rendimiento

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó que este éxito “es fruto del esfuerzo de las y los deportistas y del acompañamiento del Estado provincial, que sigue apostando al deporte mientras la Nación decide retirarse”. A su vez, remarcó que el medallero “motiva a seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo para que surjan y se consoliden más atletas”.

publicidad

La comitiva bonaerense, integrada por más de 550 deportistas de distintos municipios, obtuvo 218 medallas en las competencias olímpicas —superando a CABA y Santa Fe— y 39 en las paralímpicas, imponiéndose sobre San Juan y Córdoba. En total, el equipo estuvo compuesto por unas 800 personas entre atletas, entrenadores y trabajadores.

El subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, quien acompañó a la delegación, valoró que “este logro es fruto del trabajo conjunto con las federaciones y con cada deportista” y reafirmó que “el Estado bonaerense concibe al deporte como inversión, no como gasto, y lo desarrolla de manera transversal”.

Las medallas olímpicas llegaron en disciplinas como ajedrez (donde la Provincia obtuvo la primera de todo el certamen), atletismo, bádminton, básquet 3×3, beach vóley, béisbol 5, boxeo, canotaje, ciclismo ruta (obtenida por el ranchero Sergio Fredes), esgrima, gimnasia artística y rítmica, golf, handball, hockey, karate, levantamiento de pesas, natación artística, patín artístico, patinaje de velocidad, pentatlón moderno, pelota, polo acuático, remo, squash, taekwondo, tenis y tiro con arco, además de triatlón, vóley y wushu kung fu.

Pruebas paralímpicas

En el caso de las pruebas paralímpicas, Buenos Aires se impuso en básquet en silla de ruedas, boccia, para atletismo, para canotaje, para ciclismo ruta, para levantamiento de pesas y para tiro deportivo.

Evento deportivo nacional

El evento, que se disputará cada cuatro años, reunió entre el 9 y el 14 de septiembre a más de 3.000 atletas de todo el país en más de 50 disciplinas. Con sedes en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, la primera edición de los JADAR coronó a la Provincia de Buenos Aires en lo más alto del podio, tanto en los olímpicos como en los paralímpicos.

(InfoGEI)Ac