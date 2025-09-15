Interés docente: Inscripción para docentes de Artística Secundaria

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz informa que se encuentra abierta la inscripción para EMERGENCIA: IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS según Disposición 76/17

publicidad

Los aspirantes deberán presentar

● Declaración Jurada de Inscripción se encuentra disponible en la página oficial del https://abc.gob.ar/sad//general-paz/inicio

● DNI

● Título registrado o constancia de alumno regular.

● Constancia de desempeño (formulario 354)

La inscripción se realiza a través del correo sad041listados@abc.gob.ar en horario de 08:00 a 16:00hs. No se reciben

inscripciones fuera de término.

Inscripción: 19, 22 y 23 de septiembre 2025

A partir de 24/9/2025 Evaluación.

Importante: Enviar la inscripción en formato PDF en un solo archivo, legible, con todas las probanzas escaneadas.

Noticia patrocinada por