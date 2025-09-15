La región de duelo: Dos jóvenes fallecidos durante el fin de semana

La tragedia volvió a ser la protagonista de un fin de semana para olvido en la región, ya que se perdieron dos vidas en poco más de 24 horas.

En la mañana de este sábado 13 de septiembre, cuando una Ford EcoSport en la que viajaban tres jóvenes, despistó y volcó sobre la Ruta 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos. Al momento perdió la vida Joaquín Daguerre, un joven de 27 años oriundo de Brandsen, pero con fuertes lazos en nuestra ciudad, ya que su madre es ranchera.

Daguerre, formaba parte del cuerpo técnico en el club Estrella del Sur de San Vicente, siendo preparador físico, y actualmente dirigía las categorías 2016 y 2017.

En el mismo siniestro vial, se encontraba el entrenador de arqueros del Club Atlético Ranchos, Cristian Rodas, quien fue derivado de urgencia al Hospital Cuenca de Cañuelas, donde permanece internado con pronóstico reservado y lucha por su vida. Mientras que el tercer ocupante, se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, en Chascomús, Elías Marcelo Espinoza, de 21 años, fue arrollado este domingo por la mañana por un tren, en las cercanías del acceso norte. El joven era jugador de la 3ª división de Deportivo Chascomús.

El siniestro ocurrió cerca del cruce de Avenida Juan Manuel de Rosas y Ruta 20, cuando una formación que se dirigía hacia Mar del Plata, impactó contra la víctima.

“El plantel de esa divisional del albiceleste se enteró minutos antes del comienzo del partido que uno de sus integrantes era la víctima del luctuoso suceso, y decidieron no salir a jugar, postura que fue acompañada por los directivos del club”, explicó Chascomús Ciudad.