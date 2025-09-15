CHASCOMÚS: Podio para Loinaz (21 K), Cafehe (10K) y Falomir (5K)

Este domingo se llevó adelante el Medio Maratón de Chascomús, el cual fue liderado por Nicolás Castro y Aldana Paula González, en los 21K , y seguidos por los locales, Braian Castro y Jimena del Valle.

Mientras que la ranchera Nadia Loinaz, con un tiempo de 1:54:15, se impuso en la categoría Master A, de los 21K, y 7ª en la general.

En los 10k, se impuso la chascomunense Miriam Luque y Federico Gabriel Pelizza. De Ranchos, Mónica Cafehe llegó 4ª en la general y 3ª en su categoría.



Mientras que los 5k fueron para dos locales: Flavia López y Valentín Martínez. Por su parte, la ranchera Monserrat Falomir, arribó en 2º lugar de la general de los 5K, pero primera en la Master A.

De nuestra localidad hubo más participantes, que pese a hacer muy buenos tiempos, no les alcanzó para ocupar un lugar en el podio.

Las clasificaciones del evento organizado por la Dirección de Deportes de Chascomús, en el siguiente link:

RESULTADOS ACÁ

IMÁGENES ACÁ (Gentileza Chascomús Deportes)