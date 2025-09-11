PILA: Kicillof inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud

Además, el Gobernador firmó un convenio para la construcción de un Centro Universitario, e hizo entrega al distrito de la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Pila. Fue junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Sebastián Walker.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Cada vez que recorremos un municipio lo hacemos para mejorar la calidad de vida de los vecinos: nunca paramos de entregar viviendas, de inaugurar obras de asfalto, de construir escuelas o, como hoy, de fortalecer el sistema de salud”. “Mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”, agregó.

“El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”, sostuvo el Gobernador y agregó: “En la provincia de Buenos Aires vamos siempre en el sentido contrario al de Nación: no lo hacemos por marketing, sino por convicción, por decisión política y porque el único mandato que tenemos por cumplir es con el pueblo de la Provincia”.

Tras una inversión de $1.483 millones, el CAPS “Héroes de la Pandemia” cuenta con seis consultorios, vacunatorio, dispensario de medicamentos, sala de espera, oficinas de enfermería, administración y SUM. El nuevo centro beneficia a más de 4.600 habitantes y permite descomprimir la demanda del hospital municipal.

Por su parte, Kreplak destacó: “Con este nuevo CAPS estamos demostrando que nuestro objetivo es recorrer cada distrito para atender las necesidades y llevar soluciones”. “En la Provincia, la salud es un derecho de todos y todas que se construye gracias a una enorme inversión y un trabajo comprometido del Gobierno”, agregó.

Durante la jornada, el Gobernador hizo entrega al municipio de la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique, una de las reservas de agua más grandes de la región. En tanto, Kicillof sobrevoló la zona donde se realizan trabajos para restablecer su hábitat natural.

“Para el Gobierno bonaerense no hay pueblos chicos o pueblos grandes: gracias a esta inversión provincial, hoy nuestro municipio tiene el primer Centro de Atención Primaria de la Salud para fortalecer el sistema sanitario local”, remarcó Walker.

Finalmente, Kicillof junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, firmó un convenio para la construcción de un nuevo Centro Universitario en el marco del Programa Puentes. Asimismo, se suscribió un acuerdo para el llamado a licitación para la construcción de un microestadio municipal; y, mediante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se destinó una inversión de $192 millones para la ejecución del Club Social y Deportivo de Pila.

Por último, Kicillof remarcó: “Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime y basta al que le saca a los jubilados: pero también confirmaron rotundamente que el trabajo del Gobierno provincial y el de los intendentes de ampliar derechos es el correcto”. “En octubre tenemos un nuevo desafío: es volver a ganarle a un proyecto que solo propone el abandono, el desprecio y la crueldad de la sociedad”, concluyó.

Estuvieron presentes en la actividad la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi; el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; sus pares de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Ayelén Borda; y de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli; la diputada provincial Marcela Basualdo; los intendentes de Castelli, Francisco Echarren; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Las Flores, Alberto Gelené; de Tordillo, Héctor Olivera; el dirigente Gustavo Walker; y el presidente del Club Social y Deportivo de Pila, Oscar Cuello.