Otro golpe al narcotráfico en Chascomús: La PFA desarticuló un punto de venta de drogas en el Barrio Iporá

La División Unidad Operativa Federal Chascomús de la Policía Federal Argentina, realizó este jueves 11 de septiembre un nuevo operativo contra el narcomenudeo en la ciudad. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Iporá, donde se secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína listos para su comercialización.

La investigación fue desarrollada por efectivos federales, bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en estupefacientes, a cargo del fiscal Dr. Marcos Sccocimarro, con intervención de la Ayudantía Fiscal del Dr. Jorge Larrarte. Durante las pesquisas se comprobó que en el domicilio allanado se realizaban maniobras ilícitas vinculadas con la venta de marihuana y cocaína, en infracción a la Ley N.º 23.737.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N.º 5, a cargo del Dr. Christian Gasquet, autorizó la orden de allanamiento para secuestrar drogas, teléfonos celulares y otros elementos de interés.

El operativo culminó con la aprehensión de tres personas mayores de edad, entre ellas una pareja que residía en la vivienda y estaba directamente vinculada con la actividad ilícita. Además, se incautaron envoltorios de cocaína fraccionada lista para la venta.

De esta manera, la PFA logró desarticular un nuevo punto de distribución de estupefacientes en Chascomús, llevando tranquilidad a los vecinos del barrio Iporá. La fuerza federal destacó que estas acciones se enmarcan en los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, en coordinación con la Unidad Fiscal Antidrogas y con la colaboración de la Secretaría de Seguridad municipal.