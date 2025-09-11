Alvarez y Kicillof inauguraron oficialmente la Casa de la Provincia

Esta mañana, el Intendente Municipal Juan Manuel Álvarez, junto al Gobernador Axel Kicillof y los ministros bonaerenses Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez, inauguraron oficialmente la Casa de la Provincia, un edificio de 3 niveles que agrupa todas las dependencias provinciales en un espacio moderno y accesible, construido en el espacio donde se encontraba el viejo Corralón Municipal.

Ante la atenta mirada de numerosos ministros provinciales e intendentes de la región, además de la inauguración fue presentada nueva maquinaria pesada 0km. y se firmaron convenios para la construcción de un nuevo barrio de 23 viviendas, la edificación de un proyecto de 12 departamentos que tendrán como beneficiarios directos a adultos mayores y la realización de cordón cuneta para las calles del Barrio Villa Ramallo.

El Jefe Comunal agradeció al Gobernador por trabajar “sin diferencias entre pueblos chicos y las grandes ciudades” porque “todos los bonaerenses tenemos los mismos derechos”, hecho que se refleja en el número de viviendas y las obras en ejecución en General Paz enumeradas por Alvarez.

El mandatario bonaerense, por su parte, remarcó que ya completó 5 visitas a la totalidad de los municipios y su gestión territorial, a la vez que anunció la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Ranchos.