Newcom: Fortineros +50 rumbo al Argentino de Trenque Lauquen

Del viernes 21 al domingo 23 de noviembre, en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, se jugará el Campeonato Argentino de Newcom Mixto +50 y +60 categoría “A” y “B”. Allí estará el equipo de Fortineros +50, de Ranchos.

publicidad

“Un nuevo desafío para este plantel, después de pasar varios torneos durante el año, finalizando primero en la Federación Bonaerense”, expresa el Profesor Horacio Tebes.

“Participar en un Argentino, para varios su primera experiencia, para otros haber formado parte de Fortineros en otro Argentino. En fin, incertidumbre, ansiedad, muchas cosas por la cabeza de un jugador/a pasan antes de una importante competencia”, agrega.

Este martes, el equipo realizó la práctica previa, al viaje que emprenderán este jueves hacia Trenque Lauquen.

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA TORNEOS EN DICIEMBRE

Ya está en marcha la organización de Torneos que se realizarán en diciembre, inaugurando el piso nuevo del salón mayor del C.E.F .:

13 de diciembre: Gran Torneo Femenino: +60 (+50 y +40 juntas).

Sábado 20 de diciembre: Gran Torneo Mixto +60.

Domingo 21 de diciembre: Gran Torneo Mixto +40 y Mixto +68.

Quedan pocos cupos. Para ser parte de alguno de ellos, comunicarse por whast App al 2241-688327.

Organiza la Subcomisión de Newcom Ranchos- Fortineros.