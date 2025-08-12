Newcom: Fortineros- +40 jugó en Las Flores

Este domingo, el equipo +40 de Newcom Ranchos, participó del torneo realizado en la ciudad de Las Flores, en el cual 8 fueron los equipos participantes.

La competencia se dividió en 2 zonas, y los Fortineros tuvieron “un buen desempeño”, según analizó el Profesor a cargo de la disciplina, Horacio Tebes.

El equipo ganó dos encuentros y perdió el tercero correspondiente a su zona, definiéndose la clasificación en el tercer encuentro por diferencia de set, donde “lamentablemente no logramos pasar a la semifinal”, explicó Tebes.

“El equipo jugó bien. No nos tocó esta vez llegar a los primeros lugares, todo está muy parejo. Orgulloso de mis jugadores y jugadoras, a seguir trabajando”, alentó el profesor.

El plantel Fortineros estuvo conformado por Ana González, Marilina Hirigoyen ,Lorena Novelino, Sabrina Mansilla, Carolina Vega, Luciano Larroudé, Nino Migone, Martin Arrayago, Luis Ardias, Abel Cabrera y Carlos Querejeta.