175° Aniversario del fallecimiento del General José De San Martin

El Intendente Municipal Juan Manuel Álvarez, invita a usted a participar de los actos previstos al conmemorarse el 175ª aniversario del fallecimiento del “Libertador de América”, General José de San Martín, el próximo domingo 17 de agosto.

10:00 hs. – PLAZA DE MAYO

Izamiento de Pabellón Nacional.

Izamiento de Bandera Bonaerense.

10:15 hs. – PASEO PEATONAL (Frente al busto del General San Martin)

– Himno Nacional Argentino.

– Ofrenda Floral.

– Oración a cargo del Padre Mario Peralta Luna.

– Palabras alusivas a cargo de la Prof. Paula Barrera.

– Relato en off llevado a cabo por estudiantes de la E.E.S. N°2. de un fragmento de “Memorias de Fuego II”, de Eduardo Galeano. Contextualización a cargo de la Prof. Valeria Martinez.

– Marcha de San Lorenzo, realización en guitarra. Contextualización de la Prof. Silvina Lezcano.

– Interpretación de la canción “En el país de la libertad”, de León Gieco, por parte de un estudiante de 1ro A de la E.E.S. N°2.

