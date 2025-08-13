Javier Rodríguez: «El cooperativismo tiene potencial para ser la columna vertebral del sector agropecuario»

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense encabezó el 5° Encuentro de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias. El miércoles será el turno de las Duodécimas Jornadas de la Agricultura

Bajo el lema «Sembrando organización, cosechando futuro», este martes se inauguró un ciclo de encuentros en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que comenzó con el 5° Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias de la provincia, continuará el miércoles con las Duodécimas Jornadas de la Agricultura Familiar y finalizará el jueves con actividades integrales. En su discurso inaugural, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, defendió la producción bonaerense y cuestionó el modelo económico de Javier Milei.

«El verdadero desarrollo agropecuario requiere del cooperativismo como pilar», enfatizó el titular del Ministerio. Y sumó: «El modelo cooperativo es democratización de la producción y crecimiento de los individuos, para que cada persona pueda realizarse». Con ese tono, instó a «superar el desarraigo, con más trabajo en el interior».

A su vez, el ministro expresó duras críticas: «Hoy estamos ante un modelo que mira la timba financiera y no la producción. La propuesta del Gobierno nacional para el agro es que hagan ‘carry trade’. Nosotros necesitamos más productores y productoras».

Para el ministro, es fundamental «cooperar entre cooperativas, darse la mano». Y añadió: «Nos quieren vender que se puede importar todo, incluso alimentos. Pero producir nuestros alimentos es construir soberanía, y también el conocimiento. Soberanía productiva, tecnológica y alimentaria».

Por otro lado, señaló: «El cooperativismo tiene el potencial y el desafío de ser la columna vertebral del sector agropecuario. Si logramos eso, vamos a ir por el camino del desarrollo».

A su vez, repasó que, al asumir su cargo actual, allá por 2019, muchas cooperativas estaban a punto de cancelar sus actividades. «Empezamos a trabajar para que no se cayeran y luego nos propusimos como desafío tener más cooperativas. Así nació la Incubadora de Cooperativas, con la que ya se crearon más de 130 nuevas, y logramos revertir la tendencia a la disminución», celebró.

Cómo es el programa en la UNLP

El 12 de agosto, durante el Congreso, se presentaron mesas temáticas sobre cooperativas frutícolas, florícolas y hortícolas, además de espacios dedicados a la educación, nuevas tecnologías y balance social cooperativo. Esta jornada termina con un evento cultural, degustaciones y el funcionamiento de los Mercados Bonaerenses, pensados para acortar la brecha entre productores y vecinos.

El miércoles 13, ya en el marco de la agricultura familiar, habrá una apertura institucional y se hará entrega del premio «Don José Lizarraga» a la trayectoria. También habrá debates sobre las perspectivas del sector, intercambios de semillas y mesas de trabajo que abordarán temáticas de género, tecnologías colaborativas y participación juvenil. Además, tendrá lugar un festival de cine rural y degustaciones.

Ya en el último día, se presentará el libro ‘Las agriculturas familiares en la Argentina: una década de debates’. Además, habrá una mesa de trabajo titulada «Alimentar ciudades, alimentar territorios», un taller para producción de semillas, a cargo del Grupo de Semillas locales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, y un conversatorio para profundizar sobre el cooperativismo agropecuario, titulado «Cooperando hay futuro».

Finalmente, esta maratón de charlas y debates agropecuarios concluirá con un cierre institucional, reafirmando el compromiso del Ministerio con los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires.

PARTICIPANTES

De la apertura participaron Guillermo «Nano» Cara, secretario de Gobierno de La Plata; Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC); Sara Williams, vicedecana de Facultad de Veterinaria y Gabriel Keil, vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP; Mario Raiteri, secretario de Coninagro; Silvio Antinori, vicepresidente de FECOFE; y Amanda Velasco, de la Cooperativa La 197.

También estuvo presente el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, representantes y autoridades de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Cooperativas Apícolas, entre otras, así como cooperativistas de Brasil, Uruguay y República Dominicana. En el cierre participará Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).