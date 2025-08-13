La Provincia finalizará 897 viviendas paralizadas por Nación

El gobierno bonaerense anunció que, de un total de 16 mil unidades habitacionales paralizadas por el Estado Nacional, en una primera etapa finalizará 897 viviendas que habían quedado inconclusas. La medida forma parte del Plan Completar, que busca retomar la construcción de las mismas paralizadas en distintos puntos de la provincia.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, remarcaron que la Provincia asumirá un rol activo frente al abandono de obras por parte de la Nación. Batakis calificó como “una crueldad inédita” dejar inconclusos proyectos habitacionales en un contexto de alquileres inaccesibles y déficit de viviendas, lo que además provoca vandalismo y deterioro de las construcciones.

Según la ministra, el Plan Buenos Aires Hábitat trabaja junto a los 135 municipios para ofrecer a las familias la posibilidad de acceder a la vivienda propia mediante cuotas a 20 años, en línea con la política habitacional impulsada por Axel Kicillof desde el inicio de su gestión.

Desde la asunción del actual gobierno nacional, se frenaron 16 mil viviendas pertenecientes a cientos de proyectos, afectando el acceso a la casa propia y golpeando las economías regionales por la pérdida de empleos en la obra pública.

En esta primera etapa del Plan Completar, se retomarán 33 proyectos que suman 897 unidades en avanzado estado de construcción, con una inversión de 20 mil millones de pesos. Además de finalizar las obras, se apunta a reactivar la economía a través de la generación de empleo directo e indirecto.

Paralelamente, la Provincia avanza con la construcción de 8.000 viviendas financiadas con fondos propios y logró reactivar créditos internacionales para sumar 500 nuevas unidades. También se desarrolla una prueba piloto de viviendas industrializadas, diseñadas por la Universidad Nacional de La Plata, para casos de emergencia.

Estas casas se instalarán en municipios con terrenos disponibles y se ofrecerán en dos modelos: de 57 m² con dos dormitorios y de 70 m² con tres. Ambas incluirán cocina-comedor, baño y la posibilidad de ampliar con un módulo adicional.

(InfoGEI)Ac