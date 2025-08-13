FECHA ESPECIAL: Alejandro Irigoyen dirá presente en “La carrera del año”

El próximo fin de semana del 16 y 17 de agosto se viene La Carrera del Año para la Limitada Belgranense, con la competencia con pilotos invitados que se disputará en el autódromo Gabriel Appella de la ciudad de General Belgrano.

El piloto de la ciudad de Ranchos, Alejandro Irigoyen, estará presente en esta fecha especial de la categoría acompañado una vez más por el experimentado Mauro Trivillin. “Lamentablemente cuando me invitó Ale el año pasado yo tenía competencia en otro lado y por eso no pude acompañarlo, pero ya este año estoy libre así que nuevamente voy a tener el gusto de compartir con Alejandro y todo su equipo un fin de semana de carreras”, afirmó Trivillin.

La actividad oficial para esta fecha especial comenzará el sábado con tres entrenamientos libres, que podrá utilizar cualquiera de los dos pilotos, más las pruebas de clasificaciones para pilotos titulares y pilotos invitados. Mientras que el domingo se disputarán las finales de titulares y de invitados, “estoy muy contento de poder contar con Mauro nuevamente como piloto invitado, primero porque somos amigos y segundo porque es un gran piloto que sabe administrar el auto y siempre está peleando por posiciones importantes. Sin dudas que se viene una competencia importante y nosotros vamos a estar a la altura”, aseguró Alejandro.

Con toda la expectativa y el objetivo de realizar un buen fin de semana llega el binomio de Irigoyen-Trivillin a esta fecha especial de la Limitada Belgranense que otorgará puntaje y medio, ya que el titular se llevará la totalidad de los puntos, mientras que el piloto invitado le sumará el 50 por ciento del puntaje al titular para el campeonato.

Abel Urfini (Prensa)