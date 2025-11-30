Newcom: Fortineros +40 en la Liga Metropolitana

En el día de hoy, la Categoría +40 Newcom Ranchos participó de la última fecha de la Liga Metropolitana, disputada en Benavidez.
Fortineros jugó cuatro encuentros, ganando en tres ellos
Estos fueron los resultados:
La Patriada 2 – Fortineros- 0.
Fortineros 2 – Indomables 1.
Fortineros 2 – Dragones de Almirante Brown 0.
Fortineros 2 -La Patriada B 0.
El 14 de diciembre, en Parque Roca, estará jugando el Súper Ocho, en busca del título anual de la Liga Metropolitana.
