Newcom: Fortineros +40 en la Liga Metropolitana

En el día de hoy, la Categoría +40 Newcom Ranchos participó de la última fecha de la Liga Metropolitana, disputada en Benavidez.

Fortineros jugó cuatro encuentros, ganando en tres ellos

Estos fueron los resultados:

La Patriada 2 – Fortineros- 0.

Fortineros 2 – Indomables 1.

Fortineros 2 – Dragones de Almirante Brown 0.

Fortineros 2 -La Patriada B 0.

El 14 de diciembre, en Parque Roca, estará jugando el Súper Ocho, en busca del título anual de la Liga Metropolitana.