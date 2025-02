Los intendentes peronistas de la Quinta Sección respaldan a Kicillof luego de que Milei pidiera su renuncia

El «Grupo de los Doce» emitió un comunicado donde rechaza un golpe institucional contra el gobierno bonaerense, brega por el trabajo conjunto entre Provincia y Nación y reclama la restitución de fondos «ilegalmente» quitados.

publicidad

Milei pidió la renuncia de Kicillof y propuso intervenir la provincia de Buenos Aires en medio de la ola de inseguridad. El Presidente replicó con dureza al gobernador bonaerense que ayer, y en el contexto de la conmoción que generó el crimen de Kim Gómez, criticó a la Casa Rosada y pidió trabajar de manera conjunta.

En ese contexto, el presidente Javier Milei se refirió a los hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y pidió la renuncia del gobernador Axel Kicillof. A través de un mensaje en las redes sociales, el mandatario calificó como un “baño de sangre” la situación en el conurbano bonaerense y acusó al mandatario provincial de sostener una “doctrina prodelincuentes”.

“Dado que la provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta, y usted claramente no puede resolverlo (…), si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la provincia”, planteó el presidente.

Por su parte los doce jefes comunales de la quinta sección electoral, entre los que se encuentra el Intendente Juan Manuel Álvarez, que componen en autodenominado “Grupo de los Doce” salió a respaldar al Gobernador Kicillof, remarcando que “los conflictos no se solucionan con violencia”, e instando a que “restituya el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que ilegalmente le quitó a la provincia”, para poder invertir en seguridad.

“Señor Presidente, en vez de pensar en Golpes institucionales, que nada tienen que ver con la vida democrática que elije nuestro pueblo y que no solucionan los problemas que pueden atravesarles, es que le pedimos:

Acepte la invitación del señor Gobernador de nuestra Provincia a trabajar en asuntos como la Seguridad, Salud e Infraestructura.

Kicilllof fue claro, y nosotros también estamos seguros de que la salida está en el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio.

Asimismo, este grupo de Intendentes-de un gran sector del interior bonaerense-le solicitamos una vez más que restituya el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal que ilegalmente le quitó a nuestra Provincia, para poder invertir y dotar de herramientas que hagan a la seguridad de nuestros municipios.

Señor Presidente, los conflictos no se solucionan con violencia, sino que siempre priorizando la paz social.”

Firman: Francisco Echarren (Castell); Juan Pablo García (Dolores); Juan Manuel Álvarez (General Paz); Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita); Sebastián Walker (Pila; Juan De Jesús (La Costa); Javier Gastón (Chascomús); Carlos Rocha (General Guido); Sebastián lannantuony (General Alvarado); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Héctor Olivera (Tordillo) y Alberto Gelené (Las Flores)

Declaraciones Axel Kicillof en Conferencia de Verano sobre inseguridad y caso Kim Gómez

– Son días tristes. El hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de la Provincia nos tiene conmovidos y con tristeza. La primera respuesta es el acompañamiento del Estado: desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes, y los equipos de Justicia y Seguridad acompañan a las familias en su dolor.

– Hablo de hechos y realidades. En este asesinato el principal responsable tiene 17 años, no es un tema de la ley penal juvenil de edad de imputabilidad porque desde los 16 años se pueden aplicar penas. Estamos dispuestos a discutir y mejorar estas leyes que son nacionales. Aun teniendo la mejor ley, el problema es si se aplica mal o no se aplica. Hay que discutir la aplicación de la Justicia, uno espera rigor y que se castigue a los responsables y queremos que se haga justicia, que es lo que piden las familias.

– Algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor, viendo si pueden sacar ventaja, pero se traspasaron todos los límites. Son miserables y lamentables. Yo continúo acompañando a quienes sufren y buscando justicia, que es lo que necesitamos junto a las familias. No todo vale por un voto, hay límites. Nunca me encontrarán tratando de lucrar.

– Desde el gobierno nacional nos robaron 750 mil millones de pesos del fondo de seguridad. Ese mismo fondo contribuyó a que compremos patrulleros en su momento, porque su reglamentación estaba aprobada en el presupuesto que Milei prorrogó pero que no cumple. Invertimos en seguridad, pero con menos recursos es más difícil.

– Milei no invirtió en seguridad, no hacen cosas reales que cambien la situación como sí hicimos nosotros. No me saco responsabilidad, digo que trabajamos seriamente. Cuando fue el ya olvidado Pacto de Mayo invité a Milei a trabajar en una agenda conjunta, lo repetí el 31 de enero. Por tercera vez le digo al presidente de la Nación que lo invito adonde me diga para trabajar con seriedad con nuestros equipos de seguridad, para mejorarle un poco la vida a nuestro pueblo. Tengo una responsabilidad sobre 17 millones de bonaerenses, la asumo y pongo la cara, pero espero lo mismo del Presidente, no en Estados Unidos, acá, trabajando por la seguridad de Argentina.