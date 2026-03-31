Secretaria de Asuntos Docentes a solicitud del IE de Formación Profesional, Vicentin Andrés Martin; se llama a inscripción a instructores e idóneos de Formación Profesional para Conformar Listado INFINE de Formación Profesional, según DISPO-2025-13- GDEBA-DFPDGCYE en las especialidades.

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MT 31 soldadura de electrodo Revestido, MIG. Y TIG

MT 30 electrodo revestido

Para el distrito de GENERAL PAZ

Requisitos y especificaciones para realizar inscripciones en los Listados:

Leer la normativa de manera completa. DISPO 13/25 Inscripción de Docentes en Formación Profesional

Planilla de Inscripción: (Completar en su totalidad y firmarla). Se utilizará EL anexo IV DE LA DISPO 13/25

DNI escaneado, anverso y reverso (presentación obligatoria)

Título/s habilitante/s, cursos, capacitaciones registrados en la DGCyE. Es de aplicación en todos los casos lo prescripto en el Artículo 68° de la Ley 10579, sus modificatorias y Decretos Reglamentarios,

Toda la documentación que se adjunte, deberá estar escaneada en formato JPG o PDF para su mejor lectura y visualización con NOMBRE Y APELLIDO.

Enviar al correo sad041listados@abc.gob.ar los días lunes- miércoles y viernes de 08:00 a 16:30 HS

En ASUNTO del mail colocar: FORMACIÓN PROFESIONAL (DETALLAR CARGO/S PARA LO QUE SE INSCRIBE).

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CURRICULUM: 9- 10 y 13 de abril de 2026

VALORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: A partir del 14 de abril de 2026

LA PLANILLA DE INSCRIPCION Y LA NORMATIVA LOS ENCONTRAS EN LA PAGINA OFICIAL DE NUESTRA SAD.