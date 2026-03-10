Listado de emergencia Educación Artística

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de la Inspectora de Educación Artística Analisa Andreoni, informa apertura de la inscripción al listado de Emergencia para la Modalidad de Educación Artística, Según Disp.51/23, para los cargos que se detallan a continuación.

Se realiza la convocatoria para la Inscripción a conformar Listado de Emergencia para la Modalidad de Educación Artística desde el día de la fecha hasta la Finalización del Ciclo Lectivo 2026, según Disposición N ° 51/23, para los Módulos, Horas Cátedra y Cargos que se detallan a continuación:

Requisitos:

● ITEM I: Aspirante Jubilado /Hasta 60 años) con Título habilitante y desempeño en la Modalidad Artística, Nivel y Especificidad.

● ITEM II: Aspirantes alumnos regulares con el 20 al 34 % de las materias acreditadas de la Carrera de Nivel Superior cuyo Título habilita para el cargo solicitado, con desempeño docente en la Modalidad y el Nivel.

● ITEM III: Aspirantes alumnos regulares con el 20 al 34 % de las materias acreditadas de la Carrera de Nivel Superior cuyo Título habilita para el cargo solicitado, con desempeño en la docencia en el Sistema Educativo de la provincia de Buenos Aires.

● ITEM IV: Aspirantes alumnos regulares con el 20 al 34 % de las materias acreditadas de la Carrera de Nivel Superior cuyo Título habilita para el cargo solicitado, sin desempeño en la docencia.

Documentación para presentar:

● Declaración Jurada

● DNI.

● Título secundario.

● Título terciario y/o universitario o constancia de título en trámite.

● Título Privado del lenguaje.

● Constancia actualizada de alumno regular con el porcentaje de materias

aprobadas de la carrera correspondiente.

● Certificación de servicios en la Modalidad y/o en la asignatura si los tuviere (Formulario 354).

La entrega de documentación habilitada es el Correo Electrónico de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD): sad041listados@abc.gob.ar. Se entrega en UN SOLO EMAIL todo en formato .PDF, en Asunto Indicar: EMERGENCIA ED. ARTISTICA – NOMBRE Y APELLIDO.

Ante cualquier consulta dirigirse a la SAD: Sarmiento N°3047– Ranchos. Teléfono: 2241481987

Inscripción: del 17/03/26 al 19/03/26

Valoración de documentación y confección de listados: a partir del 20/3/2026

Enviar la documentación en un único PDF.

Único correo para estosfines:sad041listados@abc.gob.ar