La Provincia perdió $6,3 billones por las políticas nacionales y hay 155 mil nuevos desempleados

El ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, dio detalles de un informe elaborado por su cartera sobre el impacto del plan económico de Javier Milei en el territorio bonaerense.

El Gobierno provincial dio a conocer este lunes los detalles de un nuevo informe sobre el impacto de las políticas de Javier Milei en territorio bonaerense y estimó una pérdida de recursos de $6,3 billones por la caída de la recaudación, la eliminación de transferencias obligatorias y la paralización de la obra pública, al tiempo que sostuvo que hay 155 mil nuevos desempleados.

Así lo informó el ministro de Hacienda, Pablo López, en conferencia de prensa, donde dio a conocer los detalles del reciente informe titulado “Las consecuencias de las políticas económicas de Milei sobre las finanzas de la provincia de Buenos Aires” en el primer semestre.

“La Provincia de Buenos Aires hoy es un escudo de protección ante las políticas del Gobierno nacional que lleva adelante un ajuste sin precedentes. No puede encontrarse un ajuste de esta magnitud, aun cuando hubo gobiernos que pregonaron políticas similares”, dijo López. “Estamos viviendo una de las crisis económicas más severas y los bonaerenses están sufriendo”, agregó.

El funcionario de Axel Kicillof dijo que “nunca hubo una caída tan brutal del gasto público en tan poco tiempo”, que está sostenido y explicado en la reducción del gasto previsional, de los subsidios energéticos y al transporte, y en el ajuste de las transferencias a las provincias, lo que impacta de lleno en jubilaciones y salarios, y genera una caída en la demanda con consecuencias en la industria y la construcción.

En ese sentido, explicó que las políticas del Gobierno nacional generaron una pérdida para la Provincia estimada en $1,9 billones acumulados en tan sólo seis meses. Y agregó que a esto se suma el stock de deudas que mantiene el Estado nacional con la jurisdicción bonaerense, incluyendo las 899 obras paralizadas en todo el territorio bonaerense, por lo que el número total supera los $6,3 billones.

Así, dio a conocer también el impacto real de esa pérdida y lo que implica en materia de seguridad, educación, salud y programas sociales. “Aun en un contexto tan complicado, pudimos dar continuidad a la obra pública y reforzamos presupuestos para los subsidios tarifarios, y los programas sociales y hemos podido cumplir con las obligaciones financieras que tiene la provincia; y en ese sentido, hemos concluido el semestre con resultados fiscales sostenibles”, dijo López.

En el informe se explica que la provincia de Buenos Aires (PBA) “está siendo enormemente castigada por las políticas económicas nacionales” ya que, por su impronta industrial y la escala de su mercado interno, “las crisis económicas suelen ser más agudas en el territorio bonaerense que en el promedio nacional”, explica.

En ese sentido, el informe detalló que en el primer trimestre de este año, los datos del Indec dan cuenta que mientras la tasa de desocupación en la Nación creció 2 puntos intertrimestrales, en la provincia de Buenos Aires el mismo indicador escaló 2,2 puntos, y que hay unos 155.000 nuevos desocupados en territorio bonaerense, lo que representa el 60% de los recientes desempleados del país.

Además, la actividad productiva en la PBA se retrajo un 3,4% hasta mayo frente al 2,9% de la economía nacional.

Además, López explicó que en los primeros 6 meses de 2024 la caída de los recursos tributarios alcanzó el 10% en términos reales. La caída de la recaudación propia fue del 5%, significativamente menor que la de la coparticipación nacional, que cayó un 14%. “Esto es porque hemos tomado medidas de administración tributaria que nos permitieron tener un mejor desempeño”, sostuvo.

No obstante, López aclaró que la recaudación de los impuestos que no se coparticipan, como el Impuesto PAÍS y las retenciones, han crecido en términos reales a partir de incrementos impositivos del Gobierno nacional. “Nación incrementó su participación en los impuestos que realiza y no coparticipa, y se retira de las funciones que tienen que cumplir, como por ejemplo, de la obra pública, aunque recaude impuestos para llevar adelante esas funciones”, se quejó López.

El informe de Economía señaló además que “la magnitud del impacto recesivo en los recursos de origen nacional tiene pocos antecedentes. La caída semestral observada en la recaudación de tributos coparticipables sólo es superada por la registrada en el año de la pandemia y por los registros de la salida de la crisis de convertibilidad, en 2002”.

Por otro lado, los incumplimientos del gobierno nacional con las transferencias nacionales obligatorias no automáticas destinadas a programas y áreas sensibles (como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y los aportes a Cajas Previsionales) más la insuficiente actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB), implicaron que la PBA deje de recibir $ 675.893 millones. (DIB)