La Plata se prepara para un encuentro de innovación: llega la Expo Tecnología para el Desarrollo Agrario

El próximo viernes 22 de agosto, la Estación Experimental Gorina será el epicentro de un evento único que reunirá lo mejor de la maquinaria, las herramientas y las soluciones tecnológicas pensadas para la agricultura familiar y el desarrollo rural.

En pleno corazón productivo bonaerense, donde el conocimiento y el campo se encuentran, comenzará a respirarse el clima de lo que se viene: motores que rugen, herramientas que se afinan y prototipos listos para demostrar su potencial. Desde las 9 y hasta las 17 horas, con entrada libre y gratuita, productores, empresas, cooperativas, estudiantes y público en general podrán descubrir de cerca las innovaciones que están transformando la manera de producir.

Tecnología en acción y para todos los públicos

La Expo ofrecerá una amplia gama de actividades: exhibición estática y dinámica de maquinaria, paneles y charlas técnicas, stands con desarrollos para el agregado de valor en origen, el uso de energías renovables y la mejora del hábitat rural, además de herramientas de financiamiento para facilitar el acceso a equipamiento.

Uno de los espacios más esperados será la Muestra Dinámica, donde se podrán ver en funcionamiento equipos en condiciones reales de uso, desde la preparación del suelo hasta la cosecha, pasando por riego, manejo de cultivos y más. Esta experiencia permitirá a los visitantes conversar directamente con fabricantes y técnicos para conocer a fondo cada solución.

También habrá lugar para el futuro: la Feria de Innovaciones pondrá en escena proyectos desarrollados por estudiantes y docentes de escuelas secundarias, técnicas y agrarias, demostrando que la creatividad y el conocimiento aplicado no tienen edad.

Un impulso a la producción bonaerense

“La Expo es una oportunidad para que productores y productoras puedan conocer tecnologías adaptadas a sus realidades, mejorar sus condiciones de trabajo y potenciar el valor agregado en origen”, destacó Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, cuyo ministerio organiza el evento junto al acompañamiento de instituciones públicas y privadas.

El encuentro busca visibilizar a la industria nacional, promover la inversión en tecnología para pequeña y mediana escala, y fortalecer la articulación entre todos los actores del sistema productivo.

Una cita para innovar y crecer

La Expo Tecnología para el Desarrollo Agrario no es solo una feria: es un punto de encuentro donde la innovación, la producción y la sostenibilidad se dan la mano. Una oportunidad para inspirarse, generar vínculos y llevarse ideas y herramientas que puedan cambiar la forma de producir.