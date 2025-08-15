Se renovaron las Becas Progresar: la nueva inscripción ¿viene con aumento del monto?

El Ministerio de Capital Humano habilitó una nueva inscripción para las Becas Progresar en el segundo semestre

La Secretaría de Educación abrió la segunda convocatoria 2025 del Programa Progresar. Las inscripciones se realizan en línea y varían según la línea de beca: Finalización de la educación obligatoria, del 4 de agosto al 1° de septiembre; Educación Superior y Enfermería, del 18 de agosto al 5 de septiembre, según la comunicación oficial.

publicidad

En esta nueva edición, se anunció un importante cambio que beneficia a los aspirantes. Conocé de qué se trata

¿Hay aumento del monto con la nueva inscripción?

No. El monto general vigente se mantiene en $35.000 mensuales, sin actualización anunciada para este tramo del año. El valor se sostuvo en julio y no hubo cambios posteriores informados por la autoridad educativa.



Cambios normativos y alcance en 2025

Evaluación socioeconómica ( Progresar Trabajo): la valoración pasa a considerar solo los ingresos personales del solicitante (sueldos registrados, monotributo/autónomos, jubilaciones y pensiones), sin computar los del grupo familiar, con excepciones previstas en la normativa.



Participación excepcional de instituciones privadas en la línea de Finalización de la educación obligatoria, cuando otorguen títulos oficiales, sean gratuitas o con aportes voluntarios acotados y operen en zonas sin oferta pública para ese nivel.

Fechas clave de inscripción

Finalización de la educación obligatoria: del 4 de agosto al 1° de septiembre.

Educación Superior y Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 5 de septiembre.

Inscripción por la plataforma oficial Progresar.



Requisitos generales

Ser estudiante en las líneas habilitadas (obligatoria, superior o enfermería) y cumplir con condiciones de edad y cursada establecidas por cada reglamento.

Cumplir la evaluación socioeconómica que aplique a cada línea, de acuerdo con las actualizaciones mencionadas.

Qué se necesita para inscribirse



Para completar la inscripción, el estudiante deberá:

Tener usuario en la app Mi Argentina.

Contar con un CBU o CVU propio.

Mantener actualizados sus datos personales y familiares en ANSES.

La gestión es totalmente gratuita y no requiere de intermediarios. El Gobierno aclaró que los datos personales no deben ser compartidos con terceros.

BAE Negocios