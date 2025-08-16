Con ascensos, premiaciones y cambio de abanderados, se celebró el 55º aniversario de Bomberos

El Cuarte del Bomberos Voluntarios de General Paz fue fundado un 15 de agosto de 1970. Desde aquel entonces, hasta la actualidad, la institución ha crecido exponencialmente, tanto en lo edilicio, como en lo formativo, cantidad de integrantes y recursos con los que cuenta, los cuales se lograron gracias al trabajo mancomunado de diferentes personas, que a lo largo de estos 55 años se han comprometido y trabajado para lograr los propósitos. Del mismo modo, es destacable la colaboración permanente de la comunidad y de los distintos gobiernos que han pasado a lo largo de su historia.

Para conmemorar un nuevo aniversario, sus integrantes activos se vistieron de gala, enmarcando el acto con la Formación del Cuerpo, y la presencia de las Banderas. (VER VIDEO)

“Hoy podemos decir con orgullo que se cumplen 55 años de la creación de nuestro cuartel. Celebramos el trabajo diario de personas que ponen el corazón por el otro”, expresó Gorito Tallarico, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de General Paz, destacando que “son 55 años de historias, valentía, sacrificio, aprendizajes, compromiso, vocación. Años de mucho trabajo unidos por un mismo objetivo: construir una comunidad más segura y protegida”

Del acto formó parte el Intendente Municipal Sr Juan Manuel Álvarez, miembros de la Asociación, y Comunidad bomberil.

Luego de agradecer los saludos recibidos, se procedió a hacer el cambio de Banderas, lo cual estuvo en manos del Presidente de la Comisión Directiva, Alejandro Irigoyen, y al Jefe del Cuerpo Activo, Comandante Mayor Ricardo Novelino.

Durante el próximo período, tendrán el honor y la responsabilidad de llevar la Bandera Argentina, Sargento Oscar Bustos (Abanderado), Bombero German Arrayago y Bombera Silvina Medina (Escoltas). Mientras que el Paño de Bomberos será portado por el Bombero Silvio Almeida.

El encargado de las Banderas continuará siendo, el Sargento José Alberto Castronuovo.

A quienes portaron las Banderas hasta ese momento, se les hizo entrega de un diploma, siendo ellos: Suboficial Principal Ariel Baudry, Cabo Nicolás Barrera, Bombero Julián Checa, Bombera Monserrat Inchausti y Sargento José Castronovo.

Continuando con el programa, se entregó la distinción de “Mejor compañero”, la cual recayó en el Cabo Oscar Villano.

Por los 25 años de Servicio, al Sargento Juan Pablo Lebrero se le entregó un diploma, y un presente al Cabo Oscar Villano, por haber sido el Mejor promedio en salidas 2024/2025.

En honor a la dedicación, responsabilidad y vocación profesional, la Jefatura conjuntamente determinó los siguientes ascensos:

Nicolás Barrera de Cabo a Cabo Primero.

Oscar Villano de Cabo Primero a Sargento.

Isaac Larregle de Cabo Primero a Sargento.

Ariel Novelino de Sargento a Sargento Primero.

Lucas Herrera de Sargento a Sargento Primero.

Juan Pablo Lebrero de Sargento a Sargento Primero.

Oscar Bustos de Sargento a Sargento Primero.

Hernán Fabiani de Sargento Primero a Suboficial Principal.

Ariel Baudry de Suboficial Principal a Suboficial Mayor.

Fernando Florez de Suboficial Mayor a Oficial Ayudante.

Para dar cierre al acto, que luego continuaría con una cena, se dirigió escuetamente a los presentes, el Jefe del Cuerpo Activo Comandante Mayor Ricardo Novelino, quien se limitó a agradecer el acompañamiento recibido: “un año más de vida de este querido cuartel, la verdad nos es muy grato estar acompañados por toda esta gente, que siempre está con el apoyo total para nosotros. Muchísimas gracias”, expresó, dando paso al Presidente de la Comisión Directiva, Alejandro Irigoyen.

Tras los saludos de rigor, recordó “a nuestro compañero, Santiago (Ferrante) , que hace muy poco dejó existir. Un abrazo al cielo para él. Un chico que, como muchos de ustedes, trabajó mucho durante muchos años, y parte de su vida”

“Hoy cumplimos 55 años, y la verdad que n voy a hablar mucho del pasado, sino del presente. Durante estos 55 años se ha trabajado mucho… se hizo el edificio, que todos ustedes ven. Un edificio que cuando muchos de nosotros iniciamos hace treinta y pico de años, era algo muy chiquito, algo muy precario, y con la ayuda de la Comisión, el esfuerzo de los bomberos se fue domificando, y se fue haciendo. No me quiero olvidar tampoco de la ayuda de la gente, que, con la rifa, el Bomber, lechones ambulantes nos ayudan cada día”, agregó.

“Pero nada de todo esto sería posible sin ustedes, los Bomberos, que son los artífices necesarios e indispensables para que la institución crezca. Siempre dije, la bomberos buenos y bomberos malos, bomberos que perduran, y bomberos que pasan desapercibidos, pero siempre van a tener de mí el reconocimiento para los Bomberos de Reserva, los Bomberos Activos. Sigan siempre con el mismo ímpetu, con las mismas ganas de capacitarse, de trabajar. Sabemos que son profesionales, si bien son voluntarios; que nunca bajan los brazos”, reconoció Irigoyen.

