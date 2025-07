La Libertad Avanza de General Paz va a las urnas solo

El 7 de septiembre serán en la provincia de Buenos Aires las Elecciones Legislativas, y para ello se fueron tejiendo distintas alianzas entre los diferentes partidos políticos. Sin embargo, General Paz fue la excepción a esa regla, y tanto La Libertad Avanza, la UCR, como Defensa Comunal (ver aparte), se encaminan a las urnas de manera independiente. Cabe recordar, que fuera de esta disputa queda el Partido Justicialista, quien es la principal fuerza opositora del gobierno nacional, ya nivel local se alinea en concordancia con provincia.

Este miércoles 9 fue la fecha límite para el cierre de alianzas y ninguna de las fuerzas políticas existentes en nuestro distrito logró llegar a un acuerdo, pese a que hubo acercamiento entre las autoridades de Defensa Comunal y la UCR, con La Libertad Avanza.

El referente libertario en General Paz, Eduardo Telechea, informó que “no vamos en alianza con nadie”, e incluso adelantó que “ya tenemos la lista casi terminada”.

“Defensa no quiso negociar, más allá del pedido de algunos militantes jóvenes de ellos, la comisión directiva les dijo que no. Estos chicos hicieron lo posible, pero no obtuvieron respuesta favorable”, puntualizó Telechea.

El otro partido con pretensiones de hacer una colisión, fue la Unión Cívica Radical, y tampoco llegaron a un acuerdo. En ese sentido, contó que “también nos llamaron desde la UCR, con quienes tuvimos un muy buen diálogo, pero esto fue la semana pasada, y nuestro espacio ya estaba en la construcción de la lista. Ellos, por cuestiones ajenas a ellos, dependían de la decisión de la provincia, lo que llegó muy sobre la fecha, y ya no teníamos un espacio atractivo en la lista para poder haber logrado el acuerdo. Ya habíamos comprometido la palabra con la segunda candidata, y era una cuestión que no podíamos retrotraer. La palabra se respeta”, remarcó.

Las últimas horas fueron decisivas y maratónicas en cada una de las casas partidarias, y pese a las intenciones, no pudo plasmarse el acuerdo deseado por muchos, tal el caso de la LLA: “En realidad, sentimos que esto no se haya podido hablar con anterioridad, lo cual seguramente nos hubiese encaminado rápidamente al consenso y posterior alianza”, cerró Eduardo Telechea.

