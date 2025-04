La inflación de marzo fue de 3,7% 

La inflación de marzo anunciada este viernes por el Indec es de 3,7 por ciento. El dato difundido por el Indec confirma que el objetivo del Presidente de mantener los precios en raya se complica. La inflación del mes pasado fue mayor que la de febrero y se esperan números malos también para abril y mayo.

El alza de precios fue del 8,6 por ciento en el primer trimestre. La medición interanual alcanza el 55,9 por ciento.

La noticia se conoció después de varias semanas de tensión y rumores, marcadas por la corrida del dólar, que el Gobierno no pudo, no supo o no quiso apaciguar con declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. De hecho, el número de marzo se conoce en momentos en que se cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es la cifra mensual más alta desde la medición de agosto de 2024.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (21,6), con subas en todos los niveles educativos, por el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9), principalmente por incrementos en Verduras, tubérculos y legumbres y Carnes y derivados.

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2), por los aumentos en carnes y derivados y verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2025 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8) y Recreación y cultura (0,2).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (8,4) lideraron el incremento, seguida de Regulados (3,2) e IPC Núcleo (3,2).

Al clima de incertidumbre se suma la escasez de reservas, con el Banco Central dedicado a vender dólares en las últimas semanas para tratar de mantener el valor de la divisa. La sangría alimentó la necesidad de un acuerdo con el FMI, que todos dan por sentado incluirá una devaluación, lo cual redundará en cifras similares o mayores a la de marzo en los meses venideros.

En los días previos, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires trajo malas noticias. Es un indicador que antecede al número nacional y funciona como un termómetro. El número porteño dio 3,2 por ciento y se aceleró con relación a febrero (2,1 por ciento), según informó la Dirección de Estadística y Censos porteña.

Así, el primer trimestre cerró con un incremento del costo de vida en la Capital Federal de 8,6 por ciento. En un año los precios en el distrito subieron 63,5 por ciento. A diferencia de otros meses, los bienes tuvieron un alza de 3 por ciento, similar a los servicios que aumentaron 3,3 por ciento.

