JUEGOS BONAERENSES- Resultados de la tercera jornada

Este jueves se dio continuidad a la actividad, en la final provincial de los Juegos Bonaerenses.

Las chicas de vóley Sub16 escolar, y de Beach vóley sub 16 pasaron a la semifinal. Las primeras jugarán mañana ante Pergamino a las 9,30 hs., mientras que las segundas harán lo propio a las 9,00 hs. ante General Pueyrredón.

Por su parte los chicos de Vóley Sub 18 van a la semi final con Pergamino, a las 11,30 hs.

La dupla de Sapo Intergeneración viene puntero en la tabla, y mañana jugará la instancia final.

El Tejo, quedó en segundo lugar de la Zona C, y tan solo clasificaban a la semi los primeros de cada una, por lo que concluyó su participación con 4 puntos (dos partidos ganados, y uno perdido).

El atletismo tendrá su momento, con la participación de Florencia Sequeira y Martín Eichel, ambos en Lanzamiento de Bala sub 18.

La delegación de General Paz obtuvo los siguientes resultados.

GENERAL PAZ 0 VS. 2 Zárate – Voleibol-Sub 16-Femenino-Escolar Abierta (Zona B)

Francesca Brenna, Emma Santalucía, Abril Seillant, Juana Irigoite, Ambar Piñero, Isabella farisano, Justina Scarpitta, María Lucía Rondinelli, Mora Bianco. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Eulalia Santalucía

GENERAL PAZ 0 – Vs. 2 GENERAL LAS HERAS- Handball Playa-Sub 14-Masculino-Libre (Zona A)

Gonzalo Sposito, Matías Hernández, Jeremías Carrera, Galo Santamaria, Juan Martín Alonso, Lautaro Ramírez, Ciro Soto. DT: Marcos Palavecino

GENERAL PAZ 2 VS. 1 TRENUE LAUQUEN- Beach Vóley-Sub 14-Femenino-Libre (Zona D)

Rivero Tahís Valentina y Maite D’Addona. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Santiago Martin

GENERAL PAZ 2 VS. 0 VILLA GESELL – Beach Vóley-Sub 16-Femenino-Libre (Zona B)

Maite Quetgles y Fiamma Basualdo Bonavita. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Karina Southwell

VICENTE LÓPEZ 1 VS. 2 GENERAL PAZ- Voleibol-Sub 18-Masculino-Escolar Abierta (Zona B)

Felipe Agustín Covelli, Lucas Oporto, Fausto Díaz, Benjamín Eseiza, Elías Constantino, Facundo Contreras, Bautista Castronuovo, Octavio Bonacina, Santino Benavidez, Ramiro Blanco. DT: Braian Santero. Acompañante: Eugenia Dobaño

SAPO-INTER GENERACIONAL-AMBOS SEXOS-LIBRE – ETAPA CLASIFICACIÓN: 1º – 06400.000 puntos

Ubaldo Torres y Adriel Malla

LA MATANZA 2 VS. 0 GENERAL PAZ- Futbol Tenis-Inter Generacional-Masculino-Libre (Zona B)

Ciro Galli y Roberto Castro

GENERAL PAZ 15 VS. 4 SAN FERNANDO – Tejo-B-Masculino-Libre (Zona C)

Prósperi Alberto Oscar y Pérez José

ATLETISMO PCD PISTA FEMENINO-LIBRE-MOTOR/PC34 EN SILLA DE RUEDAS T4 100 MTS

Milagros

Programa para el viernes 17:

10:20- FUTBOL TENIS: Pellegrini vs. General Paz

9:30 – VOLEIBOL-SUB 16-FEMENINO-ESCOLAR ABIERTA: Pergamino vs. General Paz

9:45 – BEACH VOLEY-SUB 16-FEMENINO-LIBRE: General Paz vs. Baradero

– BEACH VOLEY-SUB 14-FEMENINO-LIBRE: General Paz vs. Trenque Lauquen

10:00 – SAPO: – Final

11:30- VOLEIBOL-SUB 18-MASCULINO-ESCOLAR ABIERTA: Pergamino vs. General Paz

ATLETISMO: Florencia Sequiera / Martín Eichel – Lanzamiento de Bala Sub 18

