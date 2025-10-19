JUEGOS BONAERENSES: General Paz cosechó cinco medallas en la final provincial

Dos medallas de oro, una en Sapo Intergeneracional, de la mano de Ubaldo Torres y Adriel Malla; y otra de Florencia Sequeira en Lanzamiento de Bala S18. Una de Plata en Beach Voley S16, para la dupla compuesta por Fiamma Basualdo Bonavita y Maitena Quetgles; y dos medallas de bronce: Manuela Olivera Ponce de León, en Natación PCD 50 Mts. Libre; y para el Voleibol-Sub 16-Femenino-Escolar Abierta. El equipo está compuesto por Francesca Brenna, Emma Santalucía, Abril Seillant, Juana Irigoite, Ambar Piñero, Isabella Farisano, Justina Scarpitta, María Lucía Rondinelli, Mora Bianco. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Eulalia Santalucía.

La final provincial de los Juegos Bonaerenses llegó a su fin, y este sábado arribó a la ciudad cabecera del partido de General paz, la delegación que nos representó.

Lamentablemente, ninguna autoridad municipal estuvo presente al momento del arribo de los competidores, demostrando con esta acción, el desinterés total que demostraron a lo largo de estos últimos días, cuando jóvenes y adultos mayores representaron al distrito en Mar del Plata. Del poder legislativo, tampoco asistió ningún Concejal.

A diferencia de otras ediciones, no hubo ningún enviado de prensa, que brindara la información oficial, y las imágenes correspondientes, que con tanta ansiedad esperan las familias que no pueden acompañar de cerquita. Los medios locales debimos hacer malabares para conseguir resultados y fotos, esperando a que la página oficial actualizara, o molestando a profesores y acompañantes, que gentilmente nos mantenían informados, pese a no ser esa su función. Por otro lado, agradecer a ambas Direcciones de Deportes, tanto Juvenil, como adultos Mayores, que pusieron todo de sí, para mantenernos informados, cuando sus actividades se lo permitían.

Otra curiosidad, es que el Intendente, no solo no acudió a la llegada a Ranchos, sino que tampoco viajó a visitarlos y acompañarlos en alguna de las cinco jornadas que estuvieron en la ciudad balnearia, como habitualmente ocurría.

General Paz se ubicó en el puesto 99, entre los 135 distritos participantes, liderando la tabla General Pueyrredón con 36 de oro, 21 de plata y 27 de bronce. Completaron el podio Almirante Brown (36-16-9) y Lomas de Zamora (36-14-14)

LLEGADA: GALERÍA DE IMÁGENES