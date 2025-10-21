Joel Ovelar ya está en Cusco para disputar el Campeonato Sudamericano de Kickboxing

Del 22 al 26 de octubre de 2025, la histórica ciudad de Cusco, corazón del antiguo Imperio Inca, recibe a cientos de atletas, entrenadores y delegaciones oficiales, para vivir una semana inolvidable de kickboxing internacional.

En esta ocasión, Perú será anfitrión de dos eventos de relevancia mundial, organizados bajo el alero de WAKO: el 14º Campeonato Sudamericano de Kickboxing WAKO 2025; y el Open Internacional de Menores “Warachicuy”.

La Selección Argentina de kickboxing ya se encuentra en Cuzco, Perú, para disputar de esta importante competencia, y el lomaverdense Joel Ovelar es parte del equipo, representando a la provincia de Buenos Aires.

El Sudamericano congregará a las delegaciones oficiales de los países de la Zona Sur del continente, mientras que el Open Internacional Warachicuy abrirá sus puertas a equipos juveniles de todo el mundo.

La actividad tendrá lugar en el Coliseo Cerrado Casa de la Juventud, y Joel competirá en Point Fighting hasta 89kg.

En un sentido posteo en las redes, su Maestro de la Escuela de Deryon Do Kwan Loma Verde, Marcelo Espínola, le deseó “Buen viaje”, destacando que “se trabajó mucho desde lo técnico, físico y económico para llegar hasta acá. Pero lo más importante es que hicimos un gran equipo. Gracias por confiar en mí”.

“Ahora a disfrutar y sumar experiencia, y como ya lo hablamos, más allá de los resultados lo importante es darlo todo, y sé que va a ser así”, confía su entrenador.

Para llegar a esta convocatoria, Joel y su entrenador trabajaron arduamente, superando cada obstáculo, sumando puntos en competencias de nivel nacional e internacional. Pero no solo el entrenamiento, la perseverancia, la disciplina, y el sacrificio fueron necesarios para que Joel pueda hacer este viaje. También se necesitó de ayuda económica, ya que es un deporte amateur, y también trabajaron mucho para conseguir los medios necesarios para pueda representar al país, es por eso, que Marcelo sobre el final de su posteo da “gracias a todos los que nos apoyaron, y permitieron hacer esto posible”.

Del Sudamericano participan Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Perú, y Argentina, en las siete modalidades oficiales de combate: Point Fighting, Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick, K1 Rules, Forms.

Por otro lado, vale recordar que Lima, la Capital de Perú, será la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, por lo que no escatiman en esfuerzos para brindar la mejor atención, con todas las expectativas puestas en este evento.