Joel Ovelar arrancó con el pie derecho en el Open Summer de Mar del Plata

Medalla dorada para el oriundo de Loma Verde

Este fin de semana se llevó adelante el Campeonato Nacional Open Summer de Kickboxing que tuvo lugar en las instalaciones del Club Peñarol, de la ciudad de Mar del Plata. El evento, que es clasificatorio para conformar la selección argentina 2026, abarcando diversas modalidades y reuniendo a atletas de todo el país. Allí estuvo presente una delegación de Deryon Do Kwan Argentina, y entre ellos el lomaverdense Joel Ovelar y el brandseño Nicolás Giles, junto a su entrenador, el Maestro Marcelo Espínola.

En la competencia se pusieron en juego los mejores en las modalidades de Point Fighting, Light Contact, Kick Light, Low Kick, Ki Style y Full Contact, en donde hubo representantes de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

El Open Summer es un torneo pensado para dar inicio a la temporada con intensidad, evolución y nuevos desafíos, y donde los atletas de todo el país puedan demostrar su trabajo, técnica y pasión por este deporte.

El evento combina el alto nivel competitivo con el entorno veraniego de la costa argentina, atrayendo a múltiples escuelas y entrenadores a nivel nacional.