Invitación al desfile cívico en honor a la “Virgen del Pilar”, que se realizará el domingo 12

La Municipalidad de General Paz informa a través de este medio que, con motivo de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Santísima Virgen del Pilar; el tradicional desfile cívico se realizará el DOMINGO 12 de octubre a partir de la hora 14,30.

Por tal motivo se invita a todas las instituciones civiles que quieran participar del mismo a inscribirse en la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 8,00 y las 14,00 horas. El plazo para confirmar la participación es el día miércoles 8 de octubre.

Así mismo se informa que, por razones estrictamente organizativas, al momento de la inscripción se deberá entregar una breve reseña a fin de ser leída en el palco oficial.

El desfile, como viene ocurriendo en los últimos años, se llevará a cabo sobre el camino de circunvalación a la laguna, debiendo concentrarse las delegaciones en la intersección de las calles Villafañe Casal y Chaco, sitio en donde se ordenarán para iniciar el mismo.

Se aclara que la presente es única invitación, abierta a todas entidades locales que deseen formar parte de la celebración.