Inscripción Guardavidas Acciones de Veranos 2025-2026

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, envía COMUNICADO 112/2025 con DISPO CONJUNTA 3/11 y DISPO 1/14: INSCRIPCIÓN GUARDAVIDAS ACCIONES DE VERANO 2025-2026 para conocimiento y difusión.
CRONOGRAMA:
INSCRIPCIÓN: 28 de noviembre – 1 y 2 de diciembre 2025.
LA INSCRIPCION SE REALIZA POR MAIL AL CORREO sad041listados@abc.gob.ar (Enviar la documentación en un único PDF.)
VALORACIÓN DE DOCUMENTACION Y CONFECCIÓN DE LISTADOS: A partir del 3/12/2025
CONSULTAS AL CORREO sad041listados@abc.gob.ar
Requisitos:
– Poseer Titulo/Certificación de Guardavidas.
– Contar con libreta de Guardavidas con revalida aprobada, de acuerdo al plazo establecido en el artículo 2° de Dispo. 3/11 y Dispo 1/14.
Documentación a presentar:
– Planilla de inscripción
– Titulo docente habilitante, certificado analítico completo o Constancia actualizada de alumno regular con porcentaje de materias aprobadas del Profesorado de Ed. Física (en caso de ser estudiantes). Titulo secundario
– Poseer título/ certificado de Guardavidas. Y la reválida correspondiente.
– DNI (anverso y reverso)
– Certificación de servicios en la Modalidad y/o en la asignatura si los tuviere (Formulario 354) certificado por la autoridad competente.