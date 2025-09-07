El Verdinegro recuperó fecha en Femenino y Juveniles

Este sábado, en una jornada fresca pero muy soleada, jugaron las divisiones juveniles, y el conjunto de fútbol femenino del Club Atlético Ranchos.

Los encuentros pendientes de la fecha 1, tuvieron lugar en el estadio “José Luis Brown”, frente a Deportivo Castelli.

A continuación, se detallan los resultados que nos dejaron los resultados de los partidos:

Séptima: 0-0

Cuarta: 5-1. Goles: Maggi x 3, Benavidez y Chiozza

Sexta: 2-2. Goles: Laportilla, Demario

Quinta: 0-1

Femenino: 1-3. Gol: Godoy

Prensa CAR