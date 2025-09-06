Liga Iniciativa de Newcom: Fortineros en Berazategui

Newcom Ranchos participó en la jornada de hoy de la Liga Iniciativa, que se llevó adelante esta tarde en el club Los Marinos, de Berazategui.
publicidad
Fortineros, ganó dos, de los tres encuentros, que debía disputar en esta fecha.
En el primer encuentro, se impuso por 2 a 0 ante Sociedad Fomento Castelli; mientras que en el segundo encuentro, jugando por momentos de igual a igual, Fortineros cayó en 2 set ante Los Halcones. Finalmente, en el tercer encuentro, los dirigidos por el prof. Horacio Tebes se impusieron ante los Nonos, de San Vicente por 2 a 0.
“Poco a poco, este plantel va adquiriendo experiencia y sumando minutos en cancha. A seguir así Fortineros. Felicitaciones”, destaca el entrenador.
Noticia patrocinada por