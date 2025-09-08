Fuerza Patria se impuso en General Paz: Mesa por mesa todos los resultados

Pasadas las 20 horas se conoció el resultado definitivo de las Elecciones Legislativas Provinciales, en General Paz.
Con más del 56 % de los votos, el Ejecutivo volvió a imponerse en las urnas, y de esta manera conseguir el ingreso de tres ediles en el Concejo Deliberante: Roberto «Tito» Urban, Ana Clara Álvarez y Ricardo Balcedo. Mientras que para el Consejo Escolar, obtuvo los dos lugares disponibles, y se sumarán en diciembre Verónica Arenas y Luis Sabatié.
Por su parte, La Libertad Avanza, se ubicó en el segundo lugar, con casi el 27%, lo que le alcanzó para sumar dos Concejales: Eduardo Telechea y Daiana Constantino.
Defensa Comunal, fue la tercera fuerza, con casi 17 % de los votos, siendo electa Gisele «Gigi» Saavedra.
Todos los resultados, mesa por mesa:
Mesa 1 – Sagrado Corazón
Fuerza Patria 129
Defensa Comunal 45
La Libertad Avanza 76
Mesa 2- Sagrado Corazón
Fuerza Patria 138
Defensa Comunal 36
La Libertad Avanza 71
Mesa 3- Sagrado Corazón
Fuerza Patria 133
Defensa Comunal 34
La Libertad Avanza 81
Mesa 4 – Sagrado Corazón
Fuerza Patria 119
Defensa Comunal 56
La Libertad Avanza 67
Mesa 5- Sagrado Corazón
Fuerza Patria 147
Defensa Comunal 27
La Libertad Avanza 55
Mesa 6 – Sagrado Corazón
Fuerza Patria 150
Defensa Comunal 38
La Libertad Avanza 58
Mesa 7- Sagrado Corazón
Fuerza Patria 129
Defensa Comunal 35
La Libertad Avanza 73
Mesa 8- Sagrado Corazón
Fuerza Patria 134
Defensa Comunal 39
La Libertad Avanza 67
Mesa 9– Colegio Nacional
Fuerza Patria 130
Defensa Comunal 49
La Libertad Avanza 69
Mesa 10– Colegio Nacional
Fuerza Patria 113
Defensa Comunal 44
La Libertad Avanza 62
Mesa 11– Colegio Nacional
Fuerza Patria 120
Defensa Comunal 49
La Libertad Avanza 68
Mesa 12– Colegio Nacional
Fuerza Patria 128
Defensa Comunal 46
La Libertad Avanza 75
Mesa 13– Colegio Nacional
Fuerza Patria 122
Defensa Comunal 44
La Libertad Avanza 71
Mesa 14– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5
Fuerza Patria 142
Defensa Comunal 62
La Libertad Avanza 52
Mesa 15– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5
Fuerza Patria 110
Defensa Comunal 40
La Libertad Avanza 79
Mesa 16– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5
Fuerza Patria 123
Defensa Comunal 43
La Libertad Avanza 74
Mesa 17– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5
Fuerza Patria 160
Defensa Comunal 23
La Libertad Avanza 60
Mesa 18– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5
Fuerza Patria 134
Defensa Comunal 50
La Libertad Avanza 38
Mesa 19– E.P Nº 1
Fuerza Patria 130
Defensa Comunal 35
La Libertad Avanza 56
Mesa 20– E.P Nº 1
Fuerza Patria 121
Defensa Comunal 45
La Libertad Avanza 71
Mesa 21– E.P Nº 1
Fuerza Patria 140
Defensa Comunal 42
La Libertad Avanza 72
Mesa 22– E.P Nº 1
Fuerza Patria 125
Defensa Comunal 21
La Libertad Avanza 69
Mesa 23– E.P Nº 1
Fuerza Patria 145
Defensa Comunal 31
La Libertad Avanza 65
Mesa 24– E.P Nº 1
Fuerza Patria 144
Defensa Comunal 21
La Libertad Avanza 77
Mesa 25– E.P Nº 1
Fuerza Patria 137
Defensa Comunal 47
La Libertad Avanza 62
Mesa 26– E.P Nº 1
Fuerza Patria 133
Defensa Comunal 29
La Libertad Avanza 69
Mesa 27– E.P Nº 8
Fuerza Patria 127
Defensa Comunal 34
La Libertad Avanza 69
Mesa 28– E.P Nº 8
Fuerza Patria 31
Defensa Comunal 15
La Libertad Avanza 15
Mesa 29 – Jardín Nº 904
Fuerza Patria 15
Defensa Comunal 3
La Libertad Avanza 11
Mesa 30– Jardín Nº 904
Fuerza Patria 24
Defensa Comunal 15
La Libertad Avanza 26
Mesa 31– E.P Nº 11 (Villanueva)
Fuerza Patria 127
Defensa Comunal 43
La Libertad Avanza 62
Mesa 32– E.P Nº 11 (Villanueva)
Fuerza Patria 153
Defensa Comunal 25
La Libertad Avanza 56
Mesa 33– E.P Nº 11 (Villanueva)
Fuerza Patria 56
Defensa Comunal 25
La Libertad Avanza 33
Mesa 34– E.E. Agraria
Fuerza Patria 16
Defensa Comunal 9
La Libertad Avanza 7
Mesa 35 – E.P Nº 15
Fuerza Patria 7
Defensa Comunal 2
La Libertad Avanza 6
Mesa 36– E.P Nº 14 (Loma Verde)
Fuerza Patria 156
Defensa Comunal 26
La Libertad Avanza 53
Mesa 37– E.P Nº 14 (Loma Verde)
Fuerza Patria 128
Defensa Comunal 52
La Libertad Avanza 45
Mesa 38– E.P Nº 14 (Loma Verde)
Fuerza Patria 147
Defensa Comunal 39
La Libertad Avanza 47
Mesa 39– E.P Nº 14 (Loma Verde)
Fuerza Patria 30
Defensa Comunal 12
La Libertad Avanza 21
Mesa 40– E.P Nº 7 (Alegre)
Fuerza Patria 25
Defensa Comunal 22
La Libertad Avanza 21
Mesa 9001– E.P Nº 2 (Extranjeros)
Fuerza Patria 51
Defensa Comunal 6
La Libertad Avanza 11