Fuerza Patria se impuso en General Paz: Mesa por mesa todos los resultados

Pasadas las 20 horas se conoció el resultado definitivo de las Elecciones Legislativas Provinciales, en General Paz.

Con más del 56 % de los votos, el Ejecutivo volvió a imponerse en las urnas, y de esta manera conseguir el ingreso de tres ediles en el Concejo Deliberante: Roberto «Tito» Urban, Ana Clara Álvarez y Ricardo Balcedo. Mientras que para el Consejo Escolar, obtuvo los dos lugares disponibles, y se sumarán en diciembre Verónica Arenas y Luis Sabatié.

Por su parte, La Libertad Avanza, se ubicó en el segundo lugar, con casi el 27%, lo que le alcanzó para sumar dos Concejales: Eduardo Telechea y Daiana Constantino.

Defensa Comunal, fue la tercera fuerza, con casi 17 % de los votos, siendo electa Gisele «Gigi» Saavedra.

Todos los resultados, mesa por mesa:

Mesa 1 – Sagrado Corazón

Fuerza Patria 129

Defensa Comunal 45

La Libertad Avanza 76

Mesa 2- Sagrado Corazón

Fuerza Patria 138

Defensa Comunal 36

La Libertad Avanza 71

Mesa 3- Sagrado Corazón

Fuerza Patria 133

Defensa Comunal 34

La Libertad Avanza 81

Mesa 4 – Sagrado Corazón

Fuerza Patria 119

Defensa Comunal 56

La Libertad Avanza 67

Mesa 5- Sagrado Corazón

Fuerza Patria 147

Defensa Comunal 27

La Libertad Avanza 55

Mesa 6 – Sagrado Corazón

Fuerza Patria 150

Defensa Comunal 38

La Libertad Avanza 58

Mesa 7- Sagrado Corazón

Fuerza Patria 129

Defensa Comunal 35

La Libertad Avanza 73

Mesa 8- Sagrado Corazón

Fuerza Patria 134

Defensa Comunal 39

La Libertad Avanza 67

Mesa 9– Colegio Nacional

Fuerza Patria 130

Defensa Comunal 49

La Libertad Avanza 69

Mesa 10– Colegio Nacional

Fuerza Patria 113

Defensa Comunal 44

La Libertad Avanza 62

Mesa 11– Colegio Nacional

Fuerza Patria 120

Defensa Comunal 49

La Libertad Avanza 68

Mesa 12– Colegio Nacional

Fuerza Patria 128

Defensa Comunal 46

La Libertad Avanza 75

Mesa 13– Colegio Nacional

Fuerza Patria 122

Defensa Comunal 44

La Libertad Avanza 71

Mesa 14– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5

Fuerza Patria 142

Defensa Comunal 62

La Libertad Avanza 52

Mesa 15– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5

Fuerza Patria 110

Defensa Comunal 40

La Libertad Avanza 79

Mesa 16– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5

Fuerza Patria 123

Defensa Comunal 43

La Libertad Avanza 74

Mesa 17– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5

Fuerza Patria 160

Defensa Comunal 23

La Libertad Avanza 60

Mesa 18– E.P Nº 4 / Sec. Nº 5

Fuerza Patria 134

Defensa Comunal 50

La Libertad Avanza 38

Mesa 19– E.P Nº 1

Fuerza Patria 130

Defensa Comunal 35

La Libertad Avanza 56

Mesa 20– E.P Nº 1

Fuerza Patria 121

Defensa Comunal 45

La Libertad Avanza 71

Mesa 21– E.P Nº 1

Fuerza Patria 140

Defensa Comunal 42

La Libertad Avanza 72

Mesa 22– E.P Nº 1

Fuerza Patria 125

Defensa Comunal 21

La Libertad Avanza 69

Mesa 23– E.P Nº 1

Fuerza Patria 145

Defensa Comunal 31

La Libertad Avanza 65

Mesa 24– E.P Nº 1

Fuerza Patria 144

Defensa Comunal 21

La Libertad Avanza 77

Mesa 25– E.P Nº 1

Fuerza Patria 137

Defensa Comunal 47

La Libertad Avanza 62

Mesa 26– E.P Nº 1

Fuerza Patria 133

Defensa Comunal 29

La Libertad Avanza 69

Mesa 27– E.P Nº 8

Fuerza Patria 127

Defensa Comunal 34

La Libertad Avanza 69

Mesa 28– E.P Nº 8

Fuerza Patria 31

Defensa Comunal 15

La Libertad Avanza 15

Mesa 29 – Jardín Nº 904

Fuerza Patria 15

Defensa Comunal 3

La Libertad Avanza 11

Mesa 30– Jardín Nº 904

Fuerza Patria 24

Defensa Comunal 15

La Libertad Avanza 26

Mesa 31– E.P Nº 11 (Villanueva)

Fuerza Patria 127

Defensa Comunal 43

La Libertad Avanza 62

Mesa 32– E.P Nº 11 (Villanueva)

Fuerza Patria 153             

Defensa Comunal 25

La Libertad Avanza 56

Mesa 33– E.P Nº 11 (Villanueva)

Fuerza Patria 56               

Defensa Comunal 25

La Libertad Avanza 33

Mesa 34– E.E. Agraria

Fuerza Patria 16

Defensa Comunal 9

La Libertad Avanza 7

Mesa 35 – E.P Nº 15

Fuerza Patria 7

Defensa Comunal 2

La Libertad Avanza 6

Mesa 36– E.P Nº 14 (Loma Verde)

Fuerza Patria 156

Defensa Comunal 26

La Libertad Avanza 53

Mesa 37– E.P Nº 14 (Loma Verde)

Fuerza Patria 128

Defensa Comunal 52

La Libertad Avanza 45

Mesa 38– E.P Nº 14 (Loma Verde)

Fuerza Patria 147

Defensa Comunal 39

La Libertad Avanza 47

Mesa 39– E.P Nº 14 (Loma Verde)

Fuerza Patria 30

Defensa Comunal 12

La Libertad Avanza 21

Mesa 40– E.P Nº 7 (Alegre)

Fuerza Patria 25

Defensa Comunal 22

La Libertad Avanza 21

Mesa 9001– E.P Nº 2 (Extranjeros)

Fuerza Patria 51

Defensa Comunal 6

La Libertad Avanza 11

