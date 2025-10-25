El PAMI deberá restituir los medicamentos esenciales a todos sus afiliados de Argentina por orden de la Justicia

La medida se aplicará «en todo el territorio, en forma automática y sin trámites burocráticos previos».

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) comunicó, a través de su página oficial, que, gracias al pedido que realizó ante la Justicia, se restituirán los medicamentos esenciales a los afiliados del PAMI que se había suspendido en el pasado mes de agosto.

publicidad

En su sitio web, la APDH explicó que el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, que se encuentra a cargo del doctor Pablo Oscar Quirós, decidió hacer lugar a la medida cautelar que ellos promovieron, “extendiendo sus efectos a todo el país”, de esta manera, explican, se restablece, de manera “inmediata y urgente” el programa que se encarga de proveer “medicamentos esenciales a los afiliados y afiliadas de dicha institución al 100% de su costo, en todo el territorio, en forma automática y sin trámites burocráticos previos”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos celebró la medida, al considerar que permite detener “el brutal retroceso en materia de derechos que viene imponiendo las políticas de ajuste del gobierno nacional», y remarcando que esta decisión establece un precedente judicial, reforzando la idea de que cualquier intento de cercenar los derechos adquiridos “encontrará espacios de resistencia que le habrán de poner un límite efectivo”.

Una farmacéutica y un médico fueron procesados por defraudar al PAMI

En la ciudad de Rafaela, Santa Fe, fueron procesados un médico y una farmacéutica acusados de defraudar al PAMI al haber emitido recetas electrónicas apócrifas, entre febrero y septiembre de 2021, para 78 afiliados que negaron haber recibir la medicación.

G.V.B., titular de una farmacia de Rafaela, y el médico A.J.M., residente en la ciudad de Gálvez, fueron procesados por el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, por el delito de defraudación contra la administración pública.

Se trabó un embargo sobre sus propiedades hasta que cubran la suma de 1 millón de pesos cada uno. Además, están obligados a someterse al proceso, no obstaculizar la investigación e informar al tribunal si cambian de domicilio.

HM/DCQ (PERFIL)