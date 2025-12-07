Dos menores detenidos por «homicidio agravado»

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

publicidad

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 05/12/2025 se toma conocimiento del ingreso a Nosocomio Local, de una persona de sexo femenino de (80) años de edad, con herida de arma de fuego en zona abdominal, suceso que había ocurrido en la Localidad de Loma Verde, en circunstancias que la víctima se hallaba en su vivienda particular, y en momentos que sale hacia el patio lateral, habría sufrido el impacto de un proyectil.

Que, ante tal hecho de gravedad, se constituyen en el lugar Personal Policial y Ayudante Fiscal Local, quien superviso las tareas efectuadas por personal de Casos Especiales dependiente de Policía Científica La Plata.

Que dichos efectivos logran, tras el paso de varias horas de labores periciales, el secuestro de un arma de fuego y de una vaina servida en interior de vivienda, ubicada frente al domicilio de la víctima, y se establece mediante distintos elementos de prueba, las personas que estaban en dicha vivienda donde se secuestró el arma de fuego.

Mientras se continuaban con las tareas investigativas, se toma conocimiento, ya con fecha 06/12/2025, lamentablemente del fallecimiento de la víctima, a raíz de las consecuencias que le provocó el impacto del proyectil, falleciendo en un Nosocomio de la ciudad de La Plata, donde había sido derivada debido al grave estado de salud.

Que finalmente, con fecha 06/12/2025, Fiscalía del Joven NRO. 3 y Juzgado de Garantías interviniente, disponen dos Órdenes de Allanamiento y Detención, las cuales se efectivizaron en horas de la noche, contando con el apoyo de Personal de la SUBDDI Brandsen, logrando finalmente detener a dos menores de edad masculinos, quienes quedaron formalmente imputados del delito de HOMICIDIO AGRAVADO, quienes aguardan ser indagados por las autoridades judiciales.

Fdo. Comisario Inspector Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.