Convocatoria del listado de emergencia para cubrir las materias del PLAN FinEs

APERTURA DE INSCRIPCIÓN LISTADO EMERGENCIAS FINES
Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz informa la apertura de Inscripción al listado de emergencia del Plan FinEs, según Disposicion-2024-94 para las siguientes asignaturas:
FINES INFORMÁTICA
DIRECCIÓN: Chiramberro S/N Loma Verde
3RO 1C
TURNO: V
PROVISIONAL
MIÉRCOLES DE 20,40 A 22 HS
COMISIÓN 00006
FINES LENGUA Y LITERATURA
DIRECCIÓN: Chiramberro S/N Loma Verde
3Ro 1C
TURNO: V
PROVISIONAL
LUNES DE 18 A 20 HS
MARTES DE 20 A 22 HS
COMISIÓN 00006
FINES INFORMÁTICA
DIRECCIÓN: GUILLERMO BALL S/N TRÁNSITO PESADO
2DO 2C
TURNO: V
PROVISIONAL
MARTES DE 20,40 A 22 HS
COMISIÓN 00010
FINES EDUCACIÓN FÍSICA
DIRECCIÓN Chiramberro S/N Loma Verde
3RO 1C
TURNO V
PROVISIONAL
Lunes 20 a 21
COMISIÓN 00006
Los aspirantes deberán presentar:
● Declaración Jurada de Inscripción (debe colocar para que materias se inscriben) se encuentra disponible en la página oficial del ABC https://abc.gob.ar/sad//general-paz/inicio
● DNI
● Título registrado o constancia de alumno regular.
● Constancia de desempeño (formulario 354)
ENVIAR A sad041listados@abc.gob.ar
Horario de inscripción
De 8 a 16 horas
NOSE RECEPCIONAN EN OTRO HORARIO
NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES FUERA DEL PERIODO ESTABLECIDO.
–METODOLOGÍA DE INSCRIPCIÓN: ON-LINE CORREO
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Desde 24/09/2025 hasta 26/09/2025
EVALUACIÓN: A partir del 27/09/20