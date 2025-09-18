Convocatoria del listado de emergencia para cubrir las materias del PLAN FinEs

APERTURA DE INSCRIPCIÓN LISTADO EMERGENCIAS FINES

Secretaria de Asuntos Docentes de General Paz informa la apertura de Inscripción al listado de emergencia del Plan FinEs, según Disposicion-2024-94 para las siguientes asignaturas:

FINES INFORMÁTICA

DIRECCIÓN: Chiramberro S/N Loma Verde

3RO 1C

TURNO: V

PROVISIONAL

MIÉRCOLES DE 20,40 A 22 HS

COMISIÓN 00006

FINES LENGUA Y LITERATURA

DIRECCIÓN: Chiramberro S/N Loma Verde

3Ro 1C

TURNO: V

PROVISIONAL

LUNES DE 18 A 20 HS

MARTES DE 20 A 22 HS

COMISIÓN 00006

FINES INFORMÁTICA

DIRECCIÓN: GUILLERMO BALL S/N TRÁNSITO PESADO

2DO 2C

TURNO: V

PROVISIONAL

MARTES DE 20,40 A 22 HS

COMISIÓN 00010

FINES EDUCACIÓN FÍSICA

DIRECCIÓN Chiramberro S/N Loma Verde

3RO 1C

TURNO V

PROVISIONAL

Lunes 20 a 21

COMISIÓN 00006

Los aspirantes deberán presentar:

● Declaración Jurada de Inscripción (debe colocar para que materias se inscriben) se encuentra disponible en la página oficial del ABC https://abc.gob.ar/sad//general-paz/inicio

● DNI

● Título registrado o constancia de alumno regular.

● Constancia de desempeño (formulario 354)

ENVIAR A sad041listados@abc.gob.ar

 Horario de inscripción

De 8 a 16 horas

 NOSE RECEPCIONAN EN OTRO HORARIO

 NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES FUERA DEL PERIODO ESTABLECIDO.

–METODOLOGÍA DE INSCRIPCIÓN: ON-LINE CORREO

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Desde 24/09/2025 hasta 26/09/2025

EVALUACIÓN: A partir del 27/09/20

