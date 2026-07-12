Con variado temario, este lunes sesiona en HCD

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 9/2026

13/07/2026 – 19:00 HORAS

A) Consideración actas

-Acta Sesión Ordinaria 6/2026

-Acta Sesión Ordinaria 7/2026

-Acta Sesión Especial 2/2026

B) Correspondencia Recibida

-Nota presentada por Directivos de la EES N°5

-Nota presentada por el vecino Ricardo Cabona

C) Correspondencia Emitida

D) Asuntos Entrados.

D1) Despacho de la comisión III de Cultura y Legislación. Ref. a Expte. N°093/2026

D2) P/O Ref. a: “Restitución placa conmemorativa Eva Perón” (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)

D3) P/O Ref. a: “Crease el Programa Municipal “Estrellas Amarillas en el Partido de General Paz” (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D4) P/O Ref. a: “Desígnase con el nombre «Profesora Corina Magdalena ‘Corita’ Pesqueira» a la calle N°46 de la localidad de Ranchos.” (DEFENSA COMUNAL)

D5) P/O Ref. a: “Créase la Casa de Abrigo Distrital de General Paz, en la localidad de Ranchos” (LA LIBERTAD AVANZA)

D6) P/R Ref. a: “Reconózcase y felicítese al equipo Natación Ranchos, por haberse consagrado Campeón del Torneo Apertura Nivel Escuela 2026”. (PARTIDO JUSTICIALISTA)

D7) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E tareas integrales de limpieza, mantenimiento y conservación en el Cementerio Municipal de General Paz” (LA LIBERTAD AVANZA)

D8) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E que elabore y lleve adelante las gestiones correspondientes para el cierre del basurero de Villanueva” (UNIÓN CÍVICA RADICAL)

D9) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E que elabore y lleve adelante las gestiones correspondientes para el cierre del basurero de Loma Verde” (UNIÓN CÍVICA RADICAL)

D10) P/R Ref. a: “Solicitar al D.E, realice un relevamiento técnico del sistema de alumbrado público existente en el tramo de la calle Ramón Seijas ubicado a la altura del barrio Villa Ramallo en Ranchos.” (LA LIBERTAD AVANZA)

D11) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E repación/reemplazo de loza de desagüe fluvial ubicado en calle Villafañe Casal y Av. Garay en Ranchos.” (UNIÓN CÍVICA RADICAL)

D12) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E que proceda a la instalación de luminarias en la calle Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre el Jardín N° 905 y la calle 90, en la localidad de Ranchos.” (LA LIBERTAD AVANZA)

D13) P/R Ref. a: “Solicítese al D.E, entubamiento integral de la zanja y construcción de veredas en la calle Ramón Seijas, del Barrio Ramallo, en Ranchos” (UNIÓN CÍVICA RADICAL)